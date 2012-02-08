24 نمایش مهمان شانزدهمین و هفدهمین روز جشنواره تئاتر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا، پنجشنبه شانزدهمین روز از برپایی جشنواره سی ام تئاتر فجر، با اجرای 13 نمایش صحنه ای در سالن های مختلف شهر تهران همراه است. تالار وحدت در ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایش"قصر مه آلود" از ژاپن می شود. در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش"عشق و عالیجناب" به کارگردانی حسین پاکدل در ساعت 20:30 به صحنه می رود. در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر نیز نمایش "چنگیزخان" به کارگردانی چیستا یثربی در ساعت 18 و 20:30 اجرا می شود.

تالار قشقایی نیز در ساعت 17 و 19:30میزبان نمایش "آدمکش" به کارگردانی محمد زوار بی ریا است. نمایش"مراقب گربه باش"به کارگردانی صاحب آهنگر از ساری نیز در ساعت 16:30و 19 در تالار سایه اجرا می شود/ همچنین نمایش"مار خورده افعی شده" به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان در ساعت 16 و 18:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرامی شود.

تماشاخانه سنگلج نیز در ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایش "میس ژولی" به کارگردانی ویلیام سان است. تئاتر مولوی نیز نمایش" تی شال برقص بر مرگ من" به کارگردانی مهران محمودزاده دهبازی را در ساعت 17 و 19:30میزبانی می کند. تالار هنر نیز در ساعت 17 میزبان نمایش"اعترافاتی در مورد زنان" به کارگردانی رامین رخ فروز از زاهدان است.

تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ساعت 17 و 20 میزبان نمایش"کمدی الهی جلد دوزخ" به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی از بندرعباس می شود. تماشاخانه مهر حوزه هنری نیز نمایش "این روبان سیاه که به سقف آسمان است" به کارگردانی سید محمد مساوات میزبانی می کند. نمایش محیطی"هملت ماشین" به کارگردانی بهاره اسدی نیز، ساعت 18 در دانشگاه هنر اجرا خواهد شد. اما خانه نمایش اداره تئاتر نیز در ساعت 18:30 میزبان نمایش"آبی گونه" به کارگردانی کاوه مهدی است.

جمعه و در هفدهمین روز از برپایی جشنواره سی ام تئاتر فجر نیز در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش"عشق و عالیجناب"به کارگردانی حسین پاکدل در ساعت 20:30 به صحنه می رود. تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر نیز نمایش "مومیا" به کارگردانی هادی مرزبان در ساعت 18 و 20:30 اجرا می شود. تالار قشقایی نیز در ساعت 17 و 19:30 میزبان نمایش" مقبره سنگی" به کارگردانی منیژه محامدی است.

نمایش"جنوب از شمال غربی" به ایوب آقاخانی نیز در ساعت 17 و 19 در تالار سایه اجرا می شود. همچنین نمایش "سیدرومارک" به کارگردانی محمودرضا رحیمی در ساعت 16 و 18:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود/تئاتر مولوی نیز نمایش "خاطره ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" به کارگردانی قطب الدین صادقی را در ساعت 17 و 19:30 میزبانی می کند. تالار هنر نیز در ساعت 17 میزبان نمایش"اعترافاتی در مورد زنان" به کارگردانی رامین رخ فروز از زاهدان است.

تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ساعت 17 و 20 میزبان نمایش" لئو"به کارگردانی دانیل بریر از آلمان می شود. تماشاخانه مهر حوزه هنری نیز نمایش"این روبان سیاه که به سقف آسمان است"به کارگردانی سید محمد مساوات میزبانی می کند. همچنین تالار حافظ نیز در ساعت 17 و 20 نمایش "ننه" به کارگردانی سمیرا سینایی محصول مشترک ایران و مجارستان را میزبانی می کند. اما خانه نمایش اداره تئاتر نیز در ساعت 18:30 میزبان نمایش "آبی گونه" به کارگردانی کاوه مهدی است.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری رحمت امینی در مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، تماشاخانه ایرانشهر خانه هنرمندان، تماشاخانه سنگلج، تئاتر مولوی، تالار حافظ، تماشاخانه مهر حوزه هنری و خانه نمایش تا 22 بهمن ماه ادامه دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.