به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز گذشته در حقیقت "سه شنبه بزرگ" برای ریک سنتروم بود چون وی توانست در کمال تعجب رقیبان قدرتمندی چون میت رامنی و نیوت گینگریچ را پشت سر بگذارد.

نتایج انتخابات مقدماتی در مینه سوتا در ساعات ابتدایی صبح امروز مشخص شد اما نتایج کلرادو و میسوری ساعاتی قبل مشخص شد که شمارش آرا حکایت از پیروزی سناتور سابق آمریکا در این سه آوردگاه دارد.

برخی رسانه های آمریکایی از این رویداد به عنوان هت تریک سنتروم یاد کرده و نوشته اند که سنتروم با کسب این سه پیروزی امیدهای خود برای حضور در کاخ سفید را زنده کرد.

بر اساس این گزارش در کلرادو سنتروم با کسب 26 هزار و 372 رای 40 درصد آرا، میت رامنی با 22 هزار و875 رای 35 درصد، نیوت گینگریچ با هشت هزار و 394 رای 13 درصد و ران پل با هفت هزار و 713 رای 12 درصد آرا را به دست آورند.

ریک سنتروم

بر همین اساس در مینه سوتا نیز سنتروم با کسب 18 هزار و 26 رای 45 درصد آرا را تصاحب کرد و ران پل با کسب 11 هزار و 70 رای 27 درصد، میت رامنی با شش هزار و 947 رای 17 درصد و نیوت گینگریچ با کسب چهار هزار و 337 رای 11 درصد آرا را تصاحب کردند.

بر اساس این گزارش، در ایالت مینه‎ سوتا انتخابات بصورت انجمن های حزبی برگزار می شود که در نهایت شب گذشته ریک سنتروم توانست رقیبان خود را پشت سربگذارد. لازم به ذکر است انتخابات در مینه سوتا بصورت انجمن های حزبی برگزار شد بدین صورت که مردم در تالارها و کنفرانس‌ها و دیدارها جمع می ‌شوند و صحبت و تبادل نظر می ‌کنند و تصمیم می‌گیرند که به چه کسی رای بدهند و جمع آرای گروه‌های مختلف در آن ایالت برای تعیین نامزد تعیین ‌کننده است.

در بعضی از ایالتها هر کاندیدایی آرای کل آن ایالت را کسب کند، برنده می ‌شود که انتخابات در میسوری بدین صورت برگزار شد.

بدیت ترتیب هم اکنون رامنی و سنتروم هم اکنون شانه به شانه هم حرکت می کنند و لغزش هریک از آنها می تواند پیروزی نامزد دیگر را در بر داشته باشد.