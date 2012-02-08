به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد نشست‌های علمی مدرسه عالی نواب مشهد از برگزاری نشست بررسی نقش امامزادگان در زیارت و ارتقاء شاخص‌های فرهنگی در مشهد خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن علیزاده گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بقاع متبرکه باید به عنوان قطب‌های فرهنگی کشور تبدیل شود، هشتاد و هشتمین نشست از سلسلهنشست‌های علمی کلام اسلامی با عنوان نقش امامزادگان در زیارت و ارتقایشاخص‌های فرهنگی در مدرسه نواب برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: همان‌گونه که دشمن برای مقابله با ما از همه توان خوددر عرصه تقابل فرهنگی بهره می‌گیرد، ما نیز به عنوان فرماندهان خط مقدمجنگ نرم باید با حداکثر توان و بهره‌ گیری از روش‌های نوین در دفاع از فرهنگ ناب اسلام محمدی آمادگی خود رابدست آوریم.

علیزاده با بیان اینکه بقاع متبرکه امامزادگان و ائمه اطهار(ع) پایگاهفرهنگی محلات و شهرهای ایران هستند، اضافه کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگیهدفمند در این اماکن، اثرات فوق‌العاده‌ای در جامعه برجای می‌گذارد.

علیزاده در ادامه افزود: این نشست علمی با حضور قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی ومدرس و پژوهشگر برتر حوزه علمیهخراسان پنج‌شنبه، 20 بهمن‌ ماه جاری ساعت 9 صبح در مدرسه عالی نواب برگزار می‌شود.

شایان ذکر است، این نشست به همت واحد نشست مدرسه عالی نواب و همکاریاداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار می شود.

اختتامیه مسابقات قرآن مقطع شکوفه ها در مشهد برگزار می شود

اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآنکریم مقطع شکوفه ها در آستانه 22 بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.

در آستانهسالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، این اختتامیه در امامزاده محمد "گنبد خشتی"مشهد برگزار می شود.

بنا براین گزارش، در این اختتامیه محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریمصری استاد محمود شحات انور و تقدیر از نفرات برتر در رشته حفظ 5،10، 20جزء و کل و قرائت و ترتیل خواهران و برادران انجام خواهد شد.

براساس این گزارش این مراسم جمعه 21 بهمن ماه 90 از ساعت 19 در امامزادهمحمدمشهد برگزار می شود.

آگاهی مردم از نحوه مصرف موقوفات ضروری است

مدرس سطح عالی حوزه علمیه خراسان گفت: اطلاع رسانی و تشویق در امر وقفضروری است و مردم باید از جهات مصرف موقوفات آگاهی پیدا کنند.

آیت الله محمد رضازاده، مدرس سطح عالی حوزه علمیه خراسان در دیدار مسئولین اداره کلاوقاف و امورخیریه خراسان رضوی اظهار داشت: ساده بودن تشکیلات اوقاف سببجذب بیشتر مردم به سمت وقف کردن می شود.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) جزء واقفین برجسته تاریخاسلام هستند، گفت: عمل به نیت واقف امری ضروری و مهم است و حتی اگر کافریاقدام به وقف کند باید در جهت نیتش عمل شود.

آیت الله رضازاده ادامه داد: اطلاع رسانی به نام شخص واقف و همچنین ارائهگزارش از عملکرد ثروتمندان در جذب و تشویق افراد به سمت وقف موثر است.

وی به نقل از آیت الله مهدوی کنی اظهار داشت: سه چهارم تهران وقف غدیر است و بعد از وقف امام حسین (ع) بیشترین وقف را به خود اختصاص داده است.

مدرس سطح عالی حوزه علمیه خراسان ادامه داد: ائمه ما بر احیا و زنده نگهداشتن موقوفات تاکید داشته اند و دین گره خورده با وقف است و دعای امامزمان (عج) در مسیر کسانی است که در جهت احیاء دین کمک می کنند.