برگزيدگان سيزدهمين كنگره ي شعر دفاع مقدس معرفي شدند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، عبدالرضا كوهمال جهرمي ، سجاد آرام ، اسماعيل محمدپور ، نجمه زارع ، صالح نمازي و كبري موسوي به عنوان چهره هاي برتر كنگره ي سيزدهم ، معرفي و از سوي سردار دستان باقرزاده ، صادق آهنگران و شاعره ي معاصر سيمين دخت وحيدي كه در جايگاه اهداي جوايز حضور يافته بودند ، مورد تشويق قرار گرفتند .



به گزارش مهر ، بر اساس اعلام قبلي مسئولان اين كنگره ، همچنين از خانواده ‌هاي شاعران فقيد انقلاب اسلامي ؛ احمد زارعي ، نصرالله مرداني، سيدحسن حسيني ، ابوالفضل سپهر، تيمور ترنج و عزيزالله زيادي تجليل به عمل آمد .



حميد حسام درمراسم اختتاميه ي اين كنگره ي ادبي با اشاره به اين كه آشنايي شاعران جوان با فضاي جبهه و جنگ از اهداف اين كنگره است ، تصريح كرد : كارهايي كه امسال به كنگره ارسال شد، از سوژه ‌هايي بديع و تازه برخوردار بود ، به طوري كه مي ‌بايست براي پرورش اين افكار بيش از اين به دوستان جوان پرداخت.

گفتني است حسين اسرافيلي - شاعر ، به نمايندگي از خانواده ي حسيني ، زيادي و سپهر ، جوايز آنان را دريافت نمود .