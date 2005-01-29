۱۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۵۲

در طلائيه

برگزيدگان سيزدهمين كنگره ي شعر دفاع مقدس معرفي شدند

طي مراسمي در حسينيه ي طلائيه ، شش شاعر ، به عنوان برگزيدگان سيزدهمين كنگره ي شعر دفاع مقدس معرفي و هداياي خود را دريافت كردند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، عبدالرضا كوهمال جهرمي ، سجاد آرام ، اسماعيل محمدپور ، نجمه زارع  ، صالح نمازي و كبري موسوي به عنوان چهره هاي  برتر كنگره ي سيزدهم ، معرفي و از سوي سردار دستان باقرزاده ،  صادق آهنگران و شاعره ي معاصر سيمين دخت وحيدي كه در جايگاه اهداي جوايز حضور يافته بودند ، مورد تشويق قرار گرفتند .

به گزارش مهر ، بر اساس اعلام قبلي مسئولان اين كنگره ، همچنين از خانواده ‌هاي شاعران فقيد انقلاب اسلامي ؛ احمد زارعي ، نصرالله مرداني، سيدحسن حسيني ،  ابوالفضل سپهر،  تيمور ترنج و عزيزالله زيادي تجليل به عمل آمد . 

حميد حسام درمراسم اختتاميه ي  اين كنگره ي ادبي با اشاره به اين كه آشنايي شاعران جوان با فضاي جبهه و جنگ از اهداف اين كنگره است ، تصريح كرد : كارهايي كه امسال به كنگره ارسال شد،  از سوژه ‌هايي بديع و تازه برخوردار بود ، به طوري كه مي ‌بايست براي پرورش اين افكار بيش از اين به دوستان جوان پرداخت.
گفتني است حسين اسرافيلي - شاعر ، به نمايندگي از خانواده ي حسيني ، زيادي و سپهر ، جوايز آنان را دريافت نمود .

 

