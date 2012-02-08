نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی کشورهای اکو در مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: صنعت چاپ در جمهوری اسلامی ایران به ویژه استان خراسان رضوی از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از جنبه های انقلاب ما رویکرد فرهنگی است، توجه به این حوزه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان در همه زمینه های علمی و فرهنگی پیشتاز بوده به طوری که به اقرار مراکز علمی دنیا متوسط رشد علمی در ایران 11 برابر متوسط رشد علمی در دنیا بوده است.

وی با بیان اینکه سیاست ما توسعه مناسبات و مراودات منطقی و مسالمت آمیز با همه کشورهای دنیا است، تصریح کرد: توسعه روابط با کشورهای مسلمان منطقه و عضو اکو در اولویت قرار دارد.

صلاحی افزود: تحقق این امر باعث انتقال تجربه و هم افزایی در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با وجود مانع تراشی های نظام سلطه خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه استان در زمینه های اقتصادی، علمی و فرهنگی گفت: قرار گرفتن خراسان رضوی در شاهراه ارتباطی آسیای میانه موقعیت استراتژیکی برای تبادلات منطقه ای به وجود آورده است.

صلاحی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 7 نمایشگاه خارجی در مشهد برگزار شده است، گفت: اعزام چهار هیئت تجاری از استان به کشورهای همسایه، پذیرش پنج هیئت تجاری خارجی و برگزاری چند نمایشگاه از توانمندی ها و دستاوردهای خراسان رضوی در کشورهای همسایه در سال آینده از برنامه های اجرا شده و در دست اجرای مسئولان استان است.