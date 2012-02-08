22 بهمن پیام دیگری از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌ کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به تلاش و توطئه‌های همیشگی دشمنان نظام اسلامی ایران برای ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان و کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در صحنه‌های حساس انقلاب گفت: در هر زمان و مکانی باید سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی بداریم و قطعا مردم همیشه در صحنه ایران نیز با درک شرایط و حساسیت‌های موجود با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار و صلابت نظام اسلامی را بیش از پیش به نمایش خواهند گذاشت و پیام محکمی به دشمنان خواهند داد که استقلال ایران با حضور و حمایت همیشگی مردمی تضمین شده است و مردم همچنان پای نظام اسلامی خود ایستاده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این‌که مسئولان نظام اسلامی نیز از " خدمت کردن به مردم خوشحال و خشنود هستند " افزود: مسئولان نظام نیز با افتخار و خشنودی و با پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی در خدمت مردم هستند چرا که مردم در این نظام باید مورد توجه باشند.

آیت‌الله آملی لاریجانی به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: توجه جدی به توصیه‌های مقام معظم رهبری در بحث تایید صلاحیت‌ها باید مدنظر مسئولان مربوطه و شورای محترم نگهبان قرار گیرد که البته قطعا این اتفاق خواهد افتاد و با توجه کامل صلاحیت‌ها بررسی خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه به تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای تخریب در روند برگزاری انتخابات و اخلال در آن اشاره کرد و گفت:‌ مردم با حضور گسترده و هشیارانه خود در انتخابات و مسئولان با فراهم کردن مناسب مقدمات انتخابات اجازه نخواهند داد که خواب دشمنان در کمرنگ کردن و سرد شدن تنور انتخابات تعبیر شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی از توجه ویژه روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور نسبت به انجام وظایف قانونی در مورد انتخابات و توجه به بحث پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات از سوی قوه قضاییه خبر داد و افزود: قوه قضاییه برحسب وظایف قانونی خود و به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و اختلال در روند انتخابات، جریان انتخابات را رصد خواهد کرد که البته این مسئله به معنای دخالت در روند اجرای انتخابات و نظارت بر آن که هر یک بحسب قانون متولی خاصی دارد، نیست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران " اقتدار و صلابت " را مهم‌ترین خصوصیت سخنان مقام معظم رهبری برشمرد و تاکید کرد در کل سخنان مقام معظم رهبری صلابت و اقتدار و مقابله با فزونی‌خواهی دشمنان نظام اسلامی موج می‌زد و ما باید شکرگزار این نعمت الهی باشیم که رهبر انقلاب اسلامی با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب چنین محکم و استوار با مردم جهان سخن می‌گوید و مقابل تمام زیاده‌خواهی‌ دشمنان نظام می‌ایستد.

آیت‌الله آملی لاریجانی تبیین دقیق و جامع وضعیت نظام اسلامی ایران و توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری را از دیگر ویژگی‌های سخنان مقام معظم رهبری توصیف کرد و گفت: با وجود تحریم‌های دائمی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران و با وجود سختی‌های فراوانی که ملت ایران در پیمودن مسیر کمال خود تحمل کرده اما باز هم استقلال و اقتدار خود را حفظ کرده است و این مسئله بجز در سایه توکل به ذات الهی و ایمان اسلامی میسر نبود و اکنون می‌بینیم که دستاورد عظیم این مقاومت، الگو شدن نظام اسلامی در جهان اسلام است.

رئیس قوه قضائیه پیشرفت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم بویژه در روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و با طرح این پرسش که آیا در زمان رژیم سابق وضع خدمات‌رسانی به روستاها و وضعیت علمی کشور به این گونه بود اظهار داشت: گرچه شاید بهتر و بیشتر از وضع موجود نیز می‌شد که به مردم خدمت‌رسانی کرد اما با وجود تحریم‌های دائمی و جنگ تحمیلی و سایر توطئه‌ها ملت و مسئولان توانستند در مسیر رشد و تعالی حرکت مستمر داشته باشند.

رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد: از همه دستاوردهای نظام اسلامی مهم‌تر، گسترش تفکر اسلامی در کل جهان است. اکنون می‌بینیم که مدل اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران در دل‌ها زنده شده است اگرچه غربی‌ها پس از بیداری اسلامی در پی تصاحب این انقلاب‌ها بودند اما مردم مسلمان این کشورها نشان دادند که به ماهیت اسلامی بیداری توجه دارند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گزارشهای اخیر برخی رسانه‌های خبری انگلیس درباره آزادی یک روحانی زندانی‌شده در این کشور را نمونه بارزی از نقض حقوق بشر دانست و گفت: بر حسب گزارش‌های منتشرشده این فرد پس از 10 سال بدون دلیل و اتهام مشخصی تنها به خاطر این‌که امنیت کشورشان در خطر بوده زندانی شده و حالا بعد از این مدت طولانی قرار است آزاد شود که این مسئله سوای از وابستگی یا عدم وابستگی این فرد به هر گروه و جریانی بار دیگر تناقض در ادعاهای حقوق‌بشری غربی‌ها را آشکار کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد پیامبر اکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) به تشریح مقام عظیم و درجه رفیع پیامبر اسلام (ص) در درگاه الهی و اعتباری نبودن این مقام عظیم پرداخت و گفت: پیامبر گرامی اسلام حقایق عالم را به تمام معنا دریافت و تنزیل الهی را در قالب آیات قرانی شهود نموده و با دستیابی به مقام " رحمه للعالمین " به مقام عالیترین شفاعت کننده بندگان در درگاه الهی رسیده بود.



رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که پیامبر اسلام واسطه میان حق و خلق بودند به آیاتی از سوره نجم اشاره کرد که این آیات قرآنی نشان می‌دهد بعد از این‌که پیامبر اسلام (ص) به مقام شامخ و رفیع در هستی رسید، پذیرای وحی الهی شدند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تفکر و اندیشه الهی در کلام پیامبر گرامی اسلام را موجب کمال انسانی دانست و به تفکر و اندیشه انسانی غرب در مقابل تفکر الهی اشاره کرد و گفت: غربی‌ها از قرن‌ها پیش از این به سمت توجه به استقلال انسانی در مقابل تجلی وحیانی حرکت کردند و توجه به استقلال انسانی را دلیل پیشرفت خود دانستند و افرادی نیز در جامعه خودمان به این بحث گرایش پیدا کردند و تا جایی پیش رفتند که حالا می‌خواهند حق خود را از خداوند متعال بستانند.

رئیس قوه قضائیه تفکر اسلامی را تفکری مبتنی بر وحی الهی دانست که در آن انسان به عنوان عبد الهی به مقامی می‌رسد که می‌تواند برای بشریت نسخه شفابخش الهی بیاورد.

آیت‌الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که مسلمانان همواره در اقتدای به رسول گرامی اسلام به مراتب بالای کمال انسانی برسند.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه گزارشی از وضعیت بودجه سال 1391 و نحوه بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه نمود که رئیس قوه قضائیه خواستار اختصاص بخشی از درآمدهای قوه قضائیه نظیر در آمدهای ثبت و تعرفه‌ها برای جبران کسری بودجه دستگاه قضایی شد.

در ادامه این جلسه گزارش رئیس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور از نحوه عملکرد شوراهای حل اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گرفت که آیت‌الله آملی لاریجانی در هر بخش توصیه‌های لازم را ارائه نمود.