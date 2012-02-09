به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان لیگ آلمان اعلام کردند متوسط حضور تماشاگران در نیم فصل اول رقابت‌های بوندس‌لیگا برای هر بازی 44 هزار نفر بوده است.

بوندس‌لیگا فصل گذشته برای هفتمین سال پیاپی رکورد میانگین تماشاگر برای هر بازی را با رقم جالب توجه 42 هزار و 101 نفر شکست که این بیشترین حضور تماشاگر در بین تمامی لیگ‌های فوتبال جهان محسوب می‌شود.

"کریستین شایفرت"، مدیر اجرایی لیگ فوتبال آلمان گفت: این ارقام نشان دهنده جذابیت فوق العاده رقابت‌های بوندس‌لیگاست که هواداران را به ورزشگاه‌ها می‌کشاند.

شایفرت همچنین اعلام کرد که میانگین قیمت هر بلیت در بوندس‌لیگا 22.43 یورو است.

رقابت‌های دسته دوم بوندس‌لیگا نیز از نظر حضور تماشاگران نسبت به فصل گذشته جهش فوق العاده‌ای داشته به طوری که میانگین حضور تماشاگران به 17 هزار و 125 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته در همین مقطع از فصل 27 درصد بیشتر شده است.

سازمان لیگ فوتبال آلمان در ژانویه امسال اعلام کرد 18 باشگاه لیگ دسته اول آلمان در فصل 11-2010 دو میلیارد یورو درآمد داشته‌اند. این در حالی است که در فصل قبل از آن درآمد باشگاه‌ها 1.77 میلیارد یورو بوده است و از این نظر هم بوندس‌لیگا برای هفتمین سال پیاپی رکورد خود را شکسته است.