به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی بعد از ظهر چهارشنبه در جشنواره شهید رجایی استان گفت: برای تعیین وضعیت نیروهای قراردادی نیز هم مصوبه و هم ابلاغیه داریم، این تعیین وضعیت و جذب نیرو باید بیشتر در شهرستانهای غیر از مرکز استان و شهرستانهای محروم صورت بگیرد.

وی افزود: انتظار می رود تا اجرای ابلاغیه ساماندهی نیروهای شرکتی نیز به خوبی صورت بگیرد.

سوخته سرایی اظهار داشت: در رابطه با جشنواره شهید رجایی کشوری نیز در مقایسه سال 88 و 89 وضعیت رو به رشدی داشتیم و در بخشهایی چون پژوهش و آموزش رتبه برتررا کسب کرده ایم.

جلالی مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان نیز گفت: ایجاد سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی، واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی، ساماندهی نیروی انسانی، تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و محصولات، تعیین بازرس سلامت اداری و حمایت از کارکنان از دلایل انتخاب ایت سازمان به عنوان برترینهای جشنواره شهید رجایی است.