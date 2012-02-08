آغاز اجرای طرح انتقال آب از دشت شمیل به "تخت و قلعه قاضی"

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دشت شمیل به دو شهر تخت و قلعه قاضی در اوایل سال آینده آغاز می شود.

وی گفت: با توجه به ارتقای روستاهای تخت و قلعه قاضی به شهر و مشکلات موجود در بخش سامانه های آب این شهرها، از سال گذشته مطالعات شبکه های هیدرولیکی و منابع آب این دو شهر آغاز شده است.

ملایی افزود: در راستای رفع مشکلات آبرسانی این دو شهر، طرح انتقال آب از دشت شمیل به طول 35 کیلومتر در دیماه سال جاری به تصویب رسیده که در اوایل سال 91عملیات اجرایی احداث بخشی از این خط انتقال شروع می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود ظرف سه سال آینده طرح انتقال آب به شهر قلعه قاضی به بهره برداری می رسد.

ملایی اظهار داشت: آبرسانی به 17 روستای حدفاصل دشت شمیل تا شهر قلعه قاضی از جمله مزایای این طرح آبرسانی است و با اجرای این پروژه مشکل کم آبی این دو شهر و 17 روستای مسیر برای افق 20 مرتفع می شود.

وی بیان داشت: همچنین در این راستا، تملک دو حلقه چاه از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای استان در دشت شمیل در حال پیگیری است.

ضریب ذخیره آب شهرستان رودان به میزان 70 درصد افزایش می یابد

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب هرمزگان گفت: تاکنون بیش از چهار حلقه چاه شامل؛ دوحلقه چاه در دشت رودان و دوحلقه چاه در دشت های بیکاه و زیارتعلی در مجموع با ظرفیت آبدهی 150 لیتردر ثانیه جهت تامین آب این شهر حفر شده و به بهره برداری رسیده است.

ملایی افزود: با توجه به شکل سامانه های ذخیره آب این شهرها، با احداث یک دستگاه مخزن هزار متر مکعبی در شهرهای زیارتعلی و بیکاه که تا پایان سال جاری به بهر برداری می رسد و یک مخزن دو هزار مترمکعبی در شهر رودان که در نیمه نخست سال 91 بهره برداری خواهد شد،ضریب ذخیره آب این شهرستان به میزان 70 درصد افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: از جمله طرح های دردست اجرا در این شهر ها، اصلاح و توسعه بیش از 120 کیلومتر شبکه آب است که طی سه سال اخیردر شهر رودان 35 کیلومترو در شهرهای بیکاه و زیارتعلی به ترتیب 13 و 15 کیلومتراصلاح و توسعه انجام شده است.

ملایی افزود: با اجرای این بخش از لوله گذاری، مشکلاتی نظیر؛اتفاقات، تلفات یا کاهش آب همچنین تعادل و تناسب توزیع آب بهبود یافته است.