تصمیم دولت برای عمران روستاها/ خدمت به مردم از ارکان اصلی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با اعضای شورای اسلامی، شهردار و پزشک شهر کانی دینار از توابع شهرستان مریوان، اظهار داشت: در راستا خدمت گذاری مناسب در استان کردستان نیازمند مشارکت و تعامل مثبت مردم با مسئولان دولتی هستیم.

وی افزود: خوشبختانه در سایه ارتباط عاطفی و بسیار نزدیک مردم با مدیران استانی که در طول یک سال گذشته به صورت بسیار ملموس تری نمایان شده است، امروز می توانیم ادعا کنیم که تحول اساسی در بسیاری از زیرساخت ها در کردستان به زودی محقق می شود.

استاندار کردستان تهیه طرح جامع تفصیلی برای شهر کانی دینار را خواستار و به شهردار این شهر توصیه کرد: طرح هایی که باعث ایجاد روحیه نشاط و شادابی در مردم می شوند را در اولویت کارهای عمران شهری خود قرار دهد.

قبل ازسخنان شهبازی اعضای شورای اسلامی و شهرار کانی دینار در سخنانی به بیان مشکلات و موانع پیش روی پیشرفت و آبادانی شهر 13 هزار نفری کانی دینار پرداختند.

کارگران پیشتاز در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هستند



معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: کارگران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اقشار جامعه همواره پیشتاز در مشارکت حداکثری و حضور در انتخابات هستند.

ایرج حسن زاده در جشنواره امتنان از کارگران واحدهای تولیدکننده و تعاونی های برتر استان کردستان اظهار داشت: کارگران و خانواده های آنها باید همانند گذشته با درایت و هوشیاری خود و با حضور در پای صندوق های رای یک بار دیگر از اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی حمایت کنند.

وی افزود: مردم و به ویژه کارگران باید در زمینه انتخاب افراد اصلح احساس مسئولیت داشته باشند تا در آینده مسیر توسعه و بالندگی کشور به بهترین نحو ممکن ادامه یابد.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان بیام کرد: 12 اسفندماه زمان برگزاری انتخابات، فرصت مناسبی است تا قشر کارگری استان همسو و همراه با سایر کارگران کشور با انداختن آرای خود به صندوق ها نقش مهم و تاثیر گذار این قشر در سرنوشت کشور را به نمایش بگذارند.

وی در ادامه از آمادگی استان برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری خبر داد و بر حضور حداکثری مردم استان در انتخابات تاکید کرد.

خدمت به مردم از ارکان اساسی انقلاب اسلامی است



معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: خدمت به مردم و تحقق خواسته های به حق آنان از ارکان اصلی و اساسی انقلاب و وظیفه ذاتی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

ایرج حسن زاده در مراسم افتتاح هفت طرح گازرسانی روستایی در شهرستان سروآباد اظهار داشت: با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نظام ما که با شعار دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان به پیروزی رسیده بود عملا گام در مسیر عمران و آبادانی و توسعه به ویژه در مناطق روستایی نهاد.

وی افزود: در استان کردستان و شهرستان سروآباد خدمات ارزنده و زیر بنایی فراوانی به مردم ارائه شده است و امروز شاهد هستیم که در دورترین نقاط استان روستاییان و احاد جامعه از امکانات رفاهی زندگی برخوردار شده اند که این یکی از نمونه های بارز عدالت اجتماعی دولت خدمتگزار در این استان بشمار می رود.

حسن زاده ادامه داد: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای آشنایی مردم با اقدامات و خدمات شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و مسئولان موظف هستند با تلاش مضاعف در مسیر عمران و آبادانی، نتیجه اقدامات و سرمایه گذاری های دولت را نیز به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند.

