الزام خودروهای سنگین به رعایت استاندارد یورو 5

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده روز چهارشنبه در مراسم راه اندازی سیستم پایش گر لحظه ای تصفیه خانه پساب شرکت ایران خودرو دیزل گفت: خودروسازی شاخص توسعه یافتگی هر کشور است و زمانیکه می خواهند کشوری را از نظر توسعه یافتگی بررسی کنند چند صنعت پایه را در نظر می گیرند که صنعت خودروسازی یکی از مهمترین این صنایع است.

به گفته وی، صنعت خودروسازی به دلیل گستردگی، پیچیدگی و برخورداری از سطح تکنیک و فناوری های نوین یکی از شاخص های مهم پیشرفت هر کشور محسوب می شود.

به گفته محمدی زاده، در حال حاضر 4 دهه از صنعت خودروسازی کشور ما می گذرد در حالی که روزی تنها به مونتاژ کردن خودروها می پرداختیم امروز با بومی سازی کردن خودروسازی به سمت کیفی سازی کردن آن در حرکت هستیم.

به اعتقاد وی، صنعت خودرو در کشور به دلیل اینکه هم از نظر اشتغال زایی و هم از نظر اقتصادی هم استفاده از تکنولوژی های نوین و هم پشتوانه تحقیقاتی که دارد و همچنین به دلیل سرمایه گذاری های گسترده ای که توسط بخش های دولتی و خصوصی در این صنعت انجام شده ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تقاضای کشورهای منطقه و همچنین سایر کشورهای دنیا که برای استفاده از تولیدات خودروهای کشور وجود دارد، افزود: این نشان می دهد که تلاش های 4 دهه صنعت خودروسازی در کشور نتیجه داده است.

محمدی زاده اظهار داشت: شرکت ایران خودرو دیزل برای استانداردسازی فعالیت هایش ایزوهای مختلفی از جمله ایزو 2001، 1401 و 1801 را دریافت کرده و همچنین نگاه این شرکت به توسعه فضای سبز بسیار با ارزش است.

به گفته وی، این شرکت در حال حاضر فضای گسترده ای را که می توانست برای سالن تولید اختصاص دهد به فضای سبز اختصاص داده است. همچنین در این واحد صنعتی به بحث پساب ها و پسماندها توجه ویژه ای شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست از سال 1382 استانداردها را برای خودروهای سواری تعریف کرد، افزود: متأسفانه در این سالها از خودروهای سنگین غافل بودیم ولی در دو سه سال اخیر با توجه ویژه ای که به این بخش شد جبران مافات شد و به یکباره ظرف دو سه سال اخیر خودروهای سنگین به استاندارد یورو 4 رسیده اند.

وی با اشاره به اینکه انتظار سازمان محیط زیست برای رسیدن خودروهای سنگین به استاندارد یورو 5 حداقل 5 سال آینده بود افزود: خوشبختانه اکنون خودروهای سنگین در پاس کردن استانداردهای محیط زیست از سواری ها جلو زده و پیش بینی می کنیم ظرف یکسال آینده تمام خودروهای سنگین استاندارد یورو 5 را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از سوخت مورد مصرف خودروهای سنگین گازوئیل است، افزود: در حال حاضر استاندارد گازوئیل در بسیاری از پالایشگاه ها از استاندارد بنزین بالاتر است که این امر نوید دهنده این موضوع است که خودروهای سنگین که در بخش استاندارد خودرو و چه در بخش استاندارد سوخت به زودی با استانداردهای روز دنیا مطابقت خواهند داشت.

با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو دیزل بزرگترین واحد تولید خودروهای سنگین در منطقه است، سازمان محیط زیست اعلام می کند که به زودی این شرکت بالاترین استانداردهای مورد توقع در منطقه را ارائه می دهد.

به گفته وی، با نصب سیستم آن لاین پایش پساب تصفیه خانه این شرکت و همچنین استفاده از سیستم هوشمند اطلاع رسانی تمام اطلاعات مربوط به آلایندگی این شرکت به صورت لحظه ای بر روی سایت سازمان محیط زیست وجود خواهد داشت که این امر نشان دهنده شفافیت فعالیتهای این شرکت است.

وی با اشاره به کاهش 40 درصدی مصرف برق و 19 درصدی مصرف گاز در این شرکت تصریح کرد: این کاهش مصرف از برکات طرح هدفمندسازی یارانه هاست و در واقع زمانیکه قیمت انرژی واقعی نشده بود منابع انرژی اتلاف می شدند و در هیچ بررسی این اتلاف انرژی محاسبه نمی شد.

به گفته محمدی زاده بر خلاف تصور بسیاری از منتقدان طرح هدفمند کردن یارانه ها که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت می شد، عملکرد شرکت ایران خودرو دیزل نشان می دهد که این طرح تولید را افزایش داده، قیمت را کاهش داده و کیفیت را بسیار بالا برده است.