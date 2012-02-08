40 درصد پروژه های بخش ریلی در حوزه شمالغرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ماسوری ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از سالن ورزشی و آغاز عملیات اجرایی ترمینال جدید راه آهن زنجان، پیشرفت های راه آهن کشور را بعد از پیروزی انقلاب بسیار خوب عنوان کرد و افزود: قبل از انقلاب کل طول راه های ریلی کشور چهار هزار و 500 کیلومتر بود که در حال حاضر به بیش از 10 هزار و 500 کیلومتر رسیده است.

وی ادامه داد: 8 هزار کیلومتر راه ریلی در دست مطالعه است و 7 هزار کیلومتر در دست اجرا است که با بهره برداری این راه های ریلی مساحت راه های ریلی کشور به بیش از 25 هزار کیلومتر خواهد رسید.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور، به اهمیت راه های ریلی در ترانزیت مسافر و کالا در کشور اشاره و گفت: گسترش این مسیرها، سرعت جابجایی کالا و مسافر را افزایش می دهد و در اقتصاد کشور تاثیر به سزایی دارد.

ماسوری روند اجرای طرح دو بانده سازی محور تهران میانه را مناسب و قابل قبول اعلام کرد و افزود: در صورت بهره برداری از این مسیر سرعت حمل بار و مسافر از شمالغرب به مرکز کشور به دو برابر افزایش می یابد و مردم از خدمات راه آهن بهره بیشتری خواهند برد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر طرح دو خطه سازی میانه به تبریز پیشرفت 70 درصدی دارد و با روند اجرای عملیات ساخت این مسیر، محور دوم ریل میانه به تبریز در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور یادآور شد: طرح دو خطه سازی میانه به تبریز تا آذر بایجان غربی ادامه دارد و در صورت اجرا و بهره برداری این طرح استان ارومیه به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.

ماسوری گفت: مصوبات هیئت دولت در حوزه راه آهن 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توسعه زیرسازی و روسازی ریلی در مسیر راه آهن شماغرب کشور، امروز بیش از 75 درصد مسیر ریلی هم سطح این منطقه به گذرگاه های روگذر یا زیر گذر تبدیل شده است و لذا 120 کیلومتر از ممسیرهای ریلی شمالغرب کشور بهسازی شده است.

وی گفت: پروژه ترمینال مسافری شماره دو با زیربنای 7850 هزار مترمربع زیربنا، احداث سالن مسافری با ظرفیت 700 نفر با زیربنای 4250 متر مربع با اسکلت بتنی، احداث ساختمان اداری مرکز راه آهن شمالغرب با زیربنای 3600 مترمربع در 4 طبقه و دارای فضاهای عمومی و رفاهی، رستوران، نمازخانه، فروشگاه، هتل، خدمات توریستی و غرفه صنایع دستی است.

مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور ادامه داد: اعتبار پیش بینی شده برای این طرح 45 میلیارد ریال است.

ماسوری مشخصات فنی سالن ورزشی را با 1248 مترمربع مساحت، با ارتفاع 9 متر و دارای کف پوش درجه یک و دارای جایگاه مخصوص تماشاگران به ظرفیت 300 نفر اعلام کرد و افزود: اعتبار پیش بینی شده دو میلیارد تومان است.