موفقیت دو ایرانی در زمینه های علمی/ اخاذی اینترنتی هکرها از یک شرکت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته ای که گذشت فهرست برندگان رقابت بهترین تصاویر علمی اعلام شد که در میان عکسهای این دوره می توان از تماشای تصویربرداری از یک ماده دو بعدی توسط یک محقق ایرانی و آسمانخراشهای نانویی لذت برد. "رقابت بین المللی تجسم علم و مهندسی" یک مسابقه سالانه است که از سوی بنیاد ملی علوم و مجله ساینس برگزار می شود.

جایزه جهانی برای محقق ایرانی

"بابک عناصری" محقق ایرانی دانشگاه "درکسل" توانست با ثبت این عکس از ماده ای با طراحی بسیار جدید در این رقابت جایزه اول را از آن خود کند. عناصری فارغ التحصیل رشته مهندسی و علوم مواد از دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

این عکس، مربوط به یک جامد لایه ای مشابه گرافن و از یک خانواده جدید مواد دوبعدی است. هر لایه، از یک ورقه بسیار نازک به قطر تنها دو اتم ساخته شده است.

گلهای درخشان

گروهی از دانشمندان استرالیایی فرمولی ویژه را ابداع کرده اند که می توان با کمک آن ماده ای برای درخشان سازی گلها و گیاهان تولید کرد، ماده ای که باعث می شود گیاهان در تاریکی بدرخشند. "مارک تستر" و گروهی دیگر از دانشمندان استرالیایی این ماده جدید را برای درخشان ساختن گیاهان در تاریکی ابداع کرده اند، با اسپری کردن این ماده بر روی گلها و شاخ و برگ گیاهان و قرار دادن آنها در زیر نوعی نور فرابنفش می توان آنها را به موجوداتی فلورسنت تبدیل کرد.

تاثیر این ماده به اندازه ای قوی است که می توان با کمک آن بی روح ترین و زشت ترین گیاهان را به منظره ای زیبا و شگفت انگیز تبدیل کرد. این ماده که تحت پشتیبانی مالی شرکتی به نام Bioconst ساخته شده است، سمی نیست و می توان به راحتی آن را از روی سطوح مختلف با کمک آب و صابون پاک کرد.

خرگوش چوپان

در هفته گذشته تصاویر خرگوش کوچک سوئدی که همانند یک سگ گله از یک دسته گوسفند نگهداری می کرد در اینترنت بسیار پرطرفدار شد. این حیوان 5 ساله که در شمال سوئد زندگی می کند به مدت طولانی رفتار سگهایی را تماشا می کرد که برای هدایت و کنترل گوسفندان تربیت شده بودند.

به این ترتیب، یاد گرفت که چگونه برای نگهداری از گوسفندان از آنها تقلید کند. این فیلم تنها در مدت یک هفته بیش از 700 هزار بازدیدکننده در یو تیوب داشت. "دان وستام"، تربیت کننده سگهای گله که این فیلم را از این خرگوش که "چمپیس" نام دارد گرفته و در وب گذاشته است در این خصوص گفت که "چمپیس" حتی بهتر از سگهایش از گوسفندان مراقبت می کند.

ابداع تکنیک جراحی توسط جراح ایرانی

جراح ایرانی با ابداع شیوه جراحی جدیدی توانست یکی از دشوارترین و سخت ترین جراحی های گردن و گلو، جراحی "کیست تریگلوس" را برای بیماران ساده تر سازد. این شیوه جدید از جراحی برداشتن کیست تیروگلوس، باعث می شود بیماران در هنگام جراحی و پس از آن سختی کمتری را متحمل شده و زخمهای کوچکتر و کمتری بر روی بدن آنها ایجاد شود.

"بابک لاریان" متخصص جراحی سر و گردن و رئیس مرکز جراحی پیشرفته سر و گردن در "بورلی هیلز"، با ارائه شیوه جدیدی این جراحی که برای بسیاری از بیماران دشوار و طاقت فرسا بود را به جراحی سرپایی و ساده تبدیل کرده است. لاریان می گوید تکنیک جدید وی بسیار ساده تر از تکنیکهای جراحی قدیمی بوده و این امکان را به جراحان می دهد تا جراحی کیست را به صورت سرپایی و با دردسر و آسیبهای کمتر انجام دهند تا بیمار نیز مجبور به تحمل دردسرهای ناشی از بستری شدن در بیمارستان نشود.

اخاذی اینترنتی از شرکت سایمنتک

شرکت امنیتی سایمنتک به گروهی از هکرها اعلام کرد که برای حفظ و فاش نشدن کد مرجع بعضی از مهمترین محصولات امنیتی اش در شبکه حاضر است 50 هزار دلار پرداخت کند. یکی از کارمندان شرکت سایمنتک به نام "سم توماس" برای توافق بر سر پرداخت با یکی از اعضای گروه هکرها با نام "یاماتو" به مذاکره پرداخت تا از منتشر شدن کد مرجع نرم افزارهای امنیتی PCAnywhere و آنتی ویروس نورتون در اینترنت جلوگیری کند.

با به سرانجام نرسیدن گفتگوها میان سایمنتک و هکرها، در نهایت در روز دوشنبه ششم فوریه هکرها صبرشان به سر رسید و تصمیم گرفتند بخشی از کدها را بر روی اینترنت منتشر کنند و در پی آن 1.2 گیگابایت از کدهای مرجع برنامه PCAnywhere شرکت سایمنتک بر روی اینترنت منتشر شد.

رصد سحابی صورت

دوربینی که روی یکی از تلسکوپهای رصدخانه جنوبی اروپا واقع در شیلی نصب شده است توانست از سحابی که شبیه به نیمرخ چهره انسان است، تصویر جدیدی تهیه کند. دوربین "تصویربردار میدان وسیع" (WFI ) که روی تلسکوپ 2.2 متری رصدخانه جنوبی اروپا واقع در "لا سیلا" در شیلی نصب شده است از سحابی NGC 3324 که در کهکشان راه شیری در قلب صورت فلکی "زورق" در فاصله حدود 7 هزار و 500 سال نوری از زمین قرار دارد عکس گرفت.

پرتوهای شدید و بادهای ستاره ای حاصل از این ستارگان جوان روزنه ای را در میان ته نشستهای گرد و غبار و گاز پیرامون باز کرده اند که در طرف راست تصویر ظاهری شبیه به نیمرخ چهره انسان را ساخته است.

مرگ غول دریایی

ماهیگیران پاکستانی برای بلند کردن یک کوسه نهنگی 12 متری از آبهای لنگرگاه شهر بندری کراچی مجبور شدند حداکثر از 5 جرثقیل استفاده کنند. روز سه شنبه 7 فوریه 2012 جمعیت انبوهی از تماشاگران در لنگرگاه شهر بندری کراچی پاکستان شاهد از آب بیرون کشیدن لاشه یک کوسه نهنگی 12 متری بودند که بین 6 تا 7 تن وزن داشت.

این کوسه نهنگی را 10 روز قبل یک ماهیگیر محلی در فاصله 150 کیلومتری آبهای ساحلی در دریای عرب بی هوش پیدا کرد اما زمانی که این ماهی غول پیکر از آب بیرون کشیده شد مرده بود. ماهیگیران در ابتدا برای بیرون کشیدن این کوسه نهنگی از آب دو جرثقیل آوردند اما لاشه بسیار عظیم این جانور آبزی بسیار سنگین تر از آن بود که دو جرثقیل کافی باشد. به همین دلیل، سه جرثقیل دیگر نیز آورده شد و سرانجام ماهیگیران موفق شدند با 5 قرقره این حیوان را بالا بکشند و آن را به قیمت 1.7 میلیون روپل (18 هزار دلار) بفروشند.