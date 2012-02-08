شهرداری گرگان امتیاز تیم فوتسال قائم گلوگاه را خریداری کرد

سید عسگری اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیمداری در لیگ های کشوری مستلزم تامین هزینه های فراوان بوده که برای این کار باید تمام مسئولان شهرستانی خود را متعهد به تامین بخشی از این هزنیه ها می دانست.

وی افزود: تیم فوتسال فجر قائم گلوگاه که در فصل 86-85 موفق به صعود به لیگ برتر فوتسال کشور شده بود به رغم حضور ‌سید مهدی ابطحی‌در راس کادر فنی تیم از نیم فصل دوم رقابتها، به دلیل کسب امتیازات ضعیف در نیم فصل اول و مشکلات فراوان مالی در انتهای همان فصل به لیگ دسته اول فوتسال کشور سقوط کرد .

اکبری بیان داشت: متاسفانه هیئت فوتبال مازندران، بدون دریافت مجوز و اطلاع اداره ورزش وجوانان مازندران، درخواست مسئولان این باشگاه را تایید کرد.

وی بیان داشت: پس از اطلاع از این اقدام تلاش های بسیاری برای جلوگیری از خروج این سهمیه از گلوگاه صورت گرفت اما به دلیل گذشت چند روز از زمان معامله و دریافت پول فروش تیم، توسط طرف گلوگاهی تاکنون موفق به بازگرداندن این سهمیه نشدیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان گلوگاه افزود: تیم فوتسال فجر قائم، تنها نماینده ورزش گلوگاه در لیگ های مختلف فوتبال کشور بود که به دلیل مشکلات فراوان مالی پس از سقوط از لیگ برتر فوتسال کشو ، لیگ های پایین تر را با قعر نشینی و سقوط به پایان رساند و نتوانست به جایگاه قبلی خود بازگردد.

وی بیان داشت: سقوط به لیگ دسته دوم و فروش امتیاز تیم به شهر گرگان، پرونده این تیم محبوب و پرطرفدار گلوگاهی را برای همیشه بسته است.