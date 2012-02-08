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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

عزیزی تاکید کرد:

اجازه فعالیت شناورهای غیر استاندارد در هرمزگان داده نمی شود

اجازه فعالیت شناورهای غیر استاندارد در هرمزگان داده نمی شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: شناورهای مسافری سبک از حداقل ایمنی و استاندارد حمل مسافر برخوردار نیستند و دیگر اجازه نخواهیم داد این شناورها با جان مردم بازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به کاهش قیمتها در بازارهای هرمزگان، اظهار داشت: گزارشها نشان دهنده این است که بازاریان، کسبه و اصناف قیمتهای خود را به قیمتهای مصوب 26 دی بازگردانده اند.

وی با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان، عنوان کرد: ما با افزایش قیمت مخالف نیستیم اما هرگونه افزایش قیمتی باید توسط ستاد تنظیم بازار استان صورت گیرد و در غیر این صورت ما با افزایش بی رویه و خودسرانه قیمتها به شدت برخورد خواهیم کرد.

استاندار هرمزگان افزود: افزایش قیمتها اقدامی شیطنت آمیز از سوی افرادی بود که می خواستند فضای جامعه را ملتهب کنند اما خوشبختانه مردم با بیداری و آگاهی خود مقابل این حرکات ایستادند.

عزیزی با اشاره به ایجاد 52 هزار شغل طی سال 90 در استان هرمزگان، بیان داشت: دولت طرح جدیدی را برای رفع مشکل بیکاری در نظر گرفته که براساس آن تمامی زمینهای زراعی و فرصتهای شیلاتی در استانها شناسایی و با پشتیبانی سیستم بانکی به صورت 99 ساله به متقاضیان واگذار خواهد شد و با این طرح مشکل اشتغال با تکیه بر کشاورزی رفع خواهد شد.

وی در ادامه به حادثه غرق شدن 17 نفر در آبهای خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: این حادثه ثابت کرد که شناورهای سبک از ایمنی لازم برای حمل مسافر برخوردار نیستند و در شان مردم نیست که با این قایقها مسافرت کنند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان این شناورها را تابوت مرگ می نامند و این شناورها از حداقل ایمنی و استاندارد برخوردار نیستند و ما دیگر اجازه نخواهیم داد که با جان مردم بازی شود.

عزیزی به اعتراض برخی افراد به ممنوعیت تردد شناورهای مسافری سبک اشاره کرد و افزود: افرادی که با داشتن چند قایق از این طریق برای خود درآمدزایی کرده و جیب خود را پر می کردند حال صدایشان از ممنوعیت تردد درآمده اما ما دیگر اجازه نخواهیم داد که جان مردم به خطر بیفتد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل معیشت کارکنان این شناورها نیز ما تدابیری همچون اعطای مجوز صید، استفاده تفریحی از شناورها و استفاده به عنوان قایق باری را اندیشیده ایم.

استاندار هرمزگان با اشاره به اضافه شدن شناورهای جدید به ناوگان حمل و نقل دریایی، تصریح کرد: 10 شناور جدید و پیشرفته به زودی به ناوگان مسافری دریایی افزوده خواهد شد بیش از 20 شناور پیشرفته نیز هم اکنون به مردم خدمات رسانی می کنند. 

کد مطلب 1529459

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