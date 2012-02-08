تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت مایه بقای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمد پور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران افزود: شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد با همه آگاهی، منطق، شعور، بیداری و بینایی خود انتخاب می کند.

وی افزود: شهادت تکامل، فرهنگ، مقامی عالی و طریقی بوده وصعودی به قله معراج بشریت است.

سرپرست دانشگاه مازندران گفت: شهادت در راه خداوند چیزی نیست که به توان آن را با سنجش های بشری و انگیزه های مادی ارزیابی کرد.



احمدپور افزود: شهادت در راه خداوند و گذشتن از هر گونه امتیازات دنیایی، در واقع یکی از بزرگترین درجات الهی بوده، بنابراین نقش شهادت در آوردن آزادی و استقلال در یک کشور اسلامی نیز بسیار ارزشمند است.

سرپرست دانشگاه مازندران تصریح کرد: تکریم و تعظیم از مقام شامخ شهدای گمنام یک وظیفه و ضرروت غیر قابل انکار است.

احمدپور افزود: به برکت شهدای انقلاب، امروز ایران اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی بر قله های رفیع افتخار ایستاده است.



وی بیان داشت: شهدای گمنام دانشگاه مازندران جاودانگی را در مرگ با عزت و نشان را در بی نشانی یافتند.





