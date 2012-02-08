بهره برداری از 295 پروژه عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برنامه های دهه فجر در گفتگو باخبرنگاران در گرگان افزود: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر 583 میلیارد ریال هزینه شده است.

سید محمدی افزود این پروژه ها به صورت عمرانی شامل 109 پروژه دربخشهای آب و خاک ، ترویج هماهنگی کشاورزی ، سامانه پردازش اطلاعات ، GIS منابع طبیعی و آبخیز داری و شیلات با اعتباری بالغ بر 78 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی ، استانی و... به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین تعداد 186 پروژه تولیدی ، اقتصادی و اشتغالزا که با اعطای تسهیلات بانکی و سهم آورده متقاضی در زیر بخش های تامین آب وکشاورزی ، امور دام و طیور ، صنایع کشاورزی ، باغبانی و شیلات با اعتباری بالغ بر 505 میلیارد ریال از محل طرحهای وجوه اداره شده ، زودبازده و اقتصادی و سرمایه در گردش مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

وی عنوان کرد : با به بهره برداری رسیدن این پروژه ها در سالجاری تعداد 20 هزار و 716 خانوار از نعمت اجرای آن بهره مند و برای تعداد 994 نفر فرصت شغلی جدید در استان فراهم شد.

