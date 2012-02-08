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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی قرآن کریم خواهران پایان یافت

مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی قرآن کریم خواهران پایان یافت

اصفهان - خبرگزاری مهر: ظهر امروز چهارشنبه مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی قرآن کریم در بخش خواهران پایان یافت و باز هم اوقاف اصفهان با برگزاری مناسب این مسابقات نامی از خود در سطح کشور به جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشوری اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی قرآن کریم از 10 بهمن ماه جاری در اصفهان آغاز شد و در حال حاضر این مسابقات در بخش خواهران پایان یافته است.

مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی قرآن کریم نیز در بخش خواهران از 13 بهمن ماه جاری در اصفهان آغاز شد و طی این دوره از مسابقات حدود 300 نفر از خواهران از سراسر کشور به رقابت با یکدیگر در زمینه قرآن و موضوعات قرآنی پرداختند.

این دوره از مسابقات مقارن با ایام‌الله دهه فجر برگزار شده و ششمین روز از دهه فجر نیز مقارن با اختتامیه این مسابقات در بخش خواهران شد.

 19 بهمن ماه جاری مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی قرآن کریم در بخش خواهران پایان یافت و باز هم اوقاف اصفهان با برگزاری مناسب این مسابقات نامی از خود در سطح کشور به جای گذاشت.

اصفهان از ظرفیتهای قرآنی بسیاری برخوردار است و با برگزاری این مسابقات استعداد‌های قرآنی موجود در سطح کشور شکوفا می‌شوند.

کد مطلب 1529480

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