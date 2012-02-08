سایپا شمال با نیت پیروزی به مصاف حریف جنوبی خود می رود

حسین فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعتراض به برگزاری مجدد دیدار این تیم با صنعت ساری که قرار بود در هفته اول دسته اول فوتبال کشور برگزار شود اظهار داشت: مدارک تیم سایپا شمال برای آن مسابقه آماده بود و بازیکنان تیم در ورزشگاه ساری حاضر شدند.

وی افزود: فدراسیون فوتبال در شرایطی حکم به برگزاری این دیدار داده که در این میان به طور کامل حق تیم سایپا شمال نادیده گرفته شده است.

فلاح اظهار داشت: اگر بتوانیم دیدار روز جمعه مقابل شهرداری بندرعباس را با پیروزی پشت سر بگذاریم، به رده سوم جدول رده بندی صعود خواهیم کرد و در آن صورت، بازیهای باقیمانده تا پایان لیگ را با جدیت بیشتری دنبال می کنیم.

وی بیان داشت: برای بازی روز جعمه بدون بازیکن مصدوم و محروم به مصاف میزبان قدرتمند خود می رویم و امید بسیاری داریم تا بتوانیم با استفاده از نقاط ضعف تیم حریف که به خوبی توسط مربیان شناسایی شده این تیم را شکست می دهیم.

تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، در پایان هفته هفدهم دسته اول فوتبال کشور، با 24 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی گروه اول قرار دارد. این تیم روز جمعه در بندرعباس، میهمان شهرداری این شهر است.

