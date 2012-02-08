ادعای فروش پارک پردیسان کذب محض است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در حاشیه مراسم افتتاح سیستم پایشگر لحظه ای تصفیه فاضلاب ایران خودرو دیزل با اعلام این مطلب اظهار داشت: به نظر من ساحت شورای شهر بسیار پاکتر و منزه تر از آن است که برخی از این افراد اطلاعات نادرست را در آن مطرح کرده و موجب تشویش افکار عمومی می شوند.

وی ادامه داد: ادعا شده سازمان حفاظت محیط زیست پارک پردیسان را تغییر کاربری داده است در حالی که این گفته کذب محض است.

محمدی زاده افزود: تا زمانیکه من مسئولیت دارم و نه در دولت نهم تغییر کاربری در پارک پردیسان انجام نشده و نمی شود. در این زمینه ما اعتباراتی را برای احیا، آبادانی و توسعه فضای سبز آن انجام داده‌ایم.

به گفته وی، شاهد این ادعا استقبال خوب مردم از پارک پردیسان به دلیل فضای سبز و آرامش بخش آن است که در دولت نهم و دهم انجام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: همان فردی که ادعای فروش پارک پردیسان را مطرح کرده است کسی است که زمانی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت و ساختمان اداری این سازمان را در فضایی غیر اداری ساخت.

وی ادامه داد: من سئوال می کنم به چه مجوزی ساختمان اداری سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان ساخته شده که فقط کاربری فضای سبز دارد.

معاون رییس جمهور متذکر شد: این تخلف موجب شد که شهرداری دو میلیارد تومان سازمان محیط زیست را جریمه کند.

وی ادامه داد: وی توضیح دهد چرا زمانیکه مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده داشته در حدود 30 هزار هکتار از اراضی پارک پردیسان به ناحق به سایر ارگانها و نهاد ها واگذار شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: این اقدامات تنها فرافکنی برای عملکرد وی در زمان مدیریت بر سازمان حفاظت محیط زیست است.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان هیچگونه تغییر کاربری انجام نداده است و قرار نیست فروشی انجام شود.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: طرح جامعی که قبل از پیروزی انقلاب روی آن توسط فرانسویان مطالعه شده و مجلدات آن موجود است بعنوان طرحی است که در حال حاضر نیز سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی شدن آن را دنبال می کند.

وی توضیح داد: در این طرح جامع قرار است اقلیم های ایران در پارک پردیسان باز سازی شود به طوری که هر کس آن را مشاهده می کند مانند آن باشد که اقلیم ایران را دیده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این مطالعات از قبل از انقلاب انجام شده و پس از انقلاب تکمیل شده است. سازمان حفاظت محیط زیست آنرا در ارتباط با اجرای اصل 44 در دستور کار قرار داده است.

به گفته وی، در اجرای این طرح جامع از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی نیز فراخوان شده تا همکاری آنها برای اجرای این طرح که صرفاً زیست محیطی است، جلب شود.

وی از شهردار تهران خواست به عنوان رییس کمیسیون ماده 5، که به تغییر کاربری ها مجوز می دهد، اگر مجوزی را برای تغییر کاربری به سازمان حفاظت محیط زیست داده است آنرا منتشر کند.

این عضو هیات دولت ادامه داد: از شهردار تهران می خواهم اگر مجوزی در زمان این فردی که ادعا می کند ما پردیسان را به فروش گذاشتیم صادر و ساختمان اداری در آن ساخته شده است آنرا هم به اطلاع شورای شهر برسانند.

محمدی زاده ابراز امیدواری کرد افراد با استناد به قانون اظهار نظر کنند و خدا را ناظر بدانند.