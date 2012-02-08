به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اژدری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین اختتامیه چهارمین دوره از مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی قرآن کریم در بخش خواهران اظهار داشت: در حال حاضر آخرین روز از برگزاری مسابقات کشوری اذان و تواشیح به میزبانی اصفهان می‌گذرد و تمام افراد شرکت‌کننده در این مسابقات از نحوه اجرای برنامه طی یک هفته رضایت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه چهره‌های شاخص قرآنی بسیاری در سطح استان وجود دارد، ادامه داد: شناسایی این افراد از مهم‌ترین اهداف این اداره محسوب می‌شود و برگزاری مسابقات قرآنی در میان این افراد توانایی‌های آنها را در زمینه موضوعات قرآنی افزایش می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: استعداد‌های قرآنی موجود در سطح کشور باید شکوفا شوند و برگزاری مسابقات قرآنی گام مهمی در راستای تحقق این موضوع است.

حجت‌الاسلام اژدری با اشاره به اینکه قرآن و آموزه‌های قرآنی باید در میان تمامی افراد زنده شود، تاکید کرد: تمامی فعالیتهای مردم و به ویژه جوانان و دانش‌آموزان باید بر اساس قرآن و دستورات قرآن انجام شود.

