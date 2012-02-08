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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

حجت‌الاسلام اژدری:

استعداد‌های قرآنی کشور باید شکوفا شوند

استعداد‌های قرآنی کشور باید شکوفا شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: استعداد‌های قرآنی موجود در سطح کشور باید شکوفا شوند و برگزاری مسابقات قرآنی گام مهمی در راستای تحقق این موضوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اژدری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین اختتامیه چهارمین دوره از مسابقات کشوری ابتهال و مدیحه‌سرایی  قرآن کریم در بخش خواهران اظهار داشت: در حال حاضر آخرین روز از برگزاری مسابقات کشوری اذان و تواشیح به میزبانی اصفهان می‌گذرد و تمام افراد شرکت‌کننده در این مسابقات از نحوه اجرای برنامه طی یک هفته رضایت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه چهره‌های شاخص قرآنی بسیاری در سطح استان وجود دارد، ادامه داد: شناسایی این افراد از مهم‌ترین اهداف این اداره محسوب می‌شود و برگزاری مسابقات قرآنی در میان این افراد توانایی‌های آنها را در زمینه موضوعات قرآنی افزایش می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: استعداد‌های قرآنی موجود در سطح کشور باید شکوفا شوند و برگزاری مسابقات قرآنی گام مهمی در راستای تحقق این موضوع است.

حجت‌الاسلام اژدری با اشاره به اینکه قرآن و آموزه‌های قرآنی باید در میان تمامی افراد زنده شود، تاکید کرد: تمامی فعالیتهای مردم و به ویژه جوانان و دانش‌آموزان باید بر اساس قرآن و دستورات قرآن انجام شود.
 

کد مطلب 1529503

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