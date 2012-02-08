انقلاب اسلامی ایران یک رخداد بزرگی تاریخی و پدیده قرن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در همایش "حماسه حضور"، افزود: اقتدار و استقلال امروز نظام در راستای رهنمودهای رهبری است و اقتدار امروز ایران از رشادت های خون شهداء و مدیریت درست حضرت امام خمینی (ره) بوده است.

وی با بیان اینکه نهضت امام حسن(ع) و یاران ایشان الگوی انقلاب اسلامی ایران بود ادامه داد: از همین رو امام خمینی (ره) فرموده‌اند: محرم و صفر را زنده نگه دارید که هرچه داریم از آن است.

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران امروز به اقصی نقاط جهان و حتی به قلب اروپا و آمریکا صادر شده است، گفت: انقلاب زمانی می‌توانست به کل جهان صادر شود که الگوی موفقی از مدیریت اسلامی در دنیا باشد و امروز این اتفاق رخ داده است.

نظری یوم‌الله 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند را دومین آزمون بزرگ دانست که پیش روی ملت ایران قرار دارد و در این راستا انتظار می‌رود که فرهنگیان در این مقطع حساس به درستی ایفای نقش کنند و در روشنگری و بصیرت افزایی جامعه مؤثر واقع شوند.

وی یادآور شد: دشمن در حال حاضر در راستای بر هم زدن انتخابات با انوع توطئه ها و فتنه ها وارد صحنه شده است و درصدد این است که حضور مردم را در انتخابات سست کند.

مدیرکل آموزش و پرورش افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات توطئه دشمن را خنثی می کند.

نظری یادآور شد: حضور حداکثری در انتخابات مهمترین شاخص است و این شاخص است که خشم دشمن غرب و شرق را برانگیخته است.