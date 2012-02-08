به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آگاهی از فعالان عرصه تئاتر و عضو سابقه روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر در دوره مدیریت حسین پاکدل در این مجموعه تئاتری است که بعد از فعالیت در پروژههای تصویری به عرصه تئاتر بازگشته است. اما تشابه اسمی این فعال عرصه تئاتر با مهدی آگاهیکشه که از هنرمندان جوان تئاتر است، باعث بروز مشکلاتی شده است.
آگاهی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سه سال است که به عرصه تئاتر بازگشتهام ولی به دلیل اینکه مهدی آگاهیکشه از پسوند فامیل خود در فعالیتهای تئاتریاش استفاده نمیکند، بیشتری اهالی تئاتر گمان میکنند که من مشغول به کار هستم و از این رو بسیاری از پیشنهادات کاری را از دست دادهام.
وی یادآور شد: وقتی متوجه شدم که قرار است مهدی آگاهیکشه نمایش "مدهآ" را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر در سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه ببرد با او تماس گرفتم و تقاضا کردم از پسوند فامیل خود استفاده کند تا این تشابه اسمی بیش از این برای من مشکلساز نشود. اما او بر خلاف قولی که داده بود این کار را نکرد.
مهدی آگاهیکشه نمایش "مدهآ" را چهارشنبه 19 بهمنماه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه میبرد.
تشابه اسمی مهدی آگاهی از فعالان عرصه تئاتر با مهدی آگاهیکشه، کارگردان جوان تئاتر باعث بروز مشکلاتی برای عضو سابق روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آگاهی از فعالان عرصه تئاتر و عضو سابقه روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر در دوره مدیریت حسین پاکدل در این مجموعه تئاتری است که بعد از فعالیت در پروژههای تصویری به عرصه تئاتر بازگشته است. اما تشابه اسمی این فعال عرصه تئاتر با مهدی آگاهیکشه که از هنرمندان جوان تئاتر است، باعث بروز مشکلاتی شده است.
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