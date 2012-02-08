ادامه کشتار و سرکوب مردم بحرین/ معلمان قربانی سیاستهای آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "خلیل المرزوق" عضو جمعیت الوفاق بحرین گفــت : انقلاب مردم بحرین در چهاردهم فوریه سال گذشته همگام با بهار عربی آغاز شد، اما کشورهای همسایه(عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری) ما با دخالت نظامی خود اقدام به سرکوب آن کردند.

وی با اشاره به شکست همه تلاشهای این جمعیت برای انجام اصلاحات با توجه به انحصار قدرت در دست افراطیون افزود: پس از آنکه هیچ راهی برای تحقق خواسته های بر حق مردمی میسر واقع نشد، تظاهرات خیابانی بهترین راه انتخاب شد.

المرزوق با اشاره به اینکه گفته می شود درباره سرکوب مردم بحرین مبالغه می شود، بیان کرد: مردم بحرین مسلح نیستند و جمعیت آن نیز قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست و سرکوب و کشتار بسیار زیاد است.استقلال بحرین از بین رفته است و سیاست خارجی مستقلی در آن وجود ندارد.

وی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر تلاش آمریکا برای سرنگونی رژیم حاکم در بحرین گفت : این مسخره به نظر می رسد زیرا آمریکا هرگز به دنبال سرنگونی رژیم نیست، البته شاید خواستار اصلاحات ریشه ای در آن باشد.

در همین راستا "مطر ابراهیم" عضو جمعیت الوفاق هم گفت : رژیم بحرین جنایات زیادی را علیه مردم مرتکب شده است اما اقدامات علیه کادر آموزشی هولناک است.

وی افزود: بازداشت "مهدی ابودیب" رئیس جمعیت معلمان بحرین گواه وضع سیاسی کنونی کشور است و تلاشها برای ربط دادن موضوع به مشکلات طایفه ای بهانه ای بیش نیست.

از سوی دیگر "جلیله السلمان" معاون رئیس جمعیت معلمان بحرین ضمن درخواست آزادی فوری مهدی ابودیب و مجازات عاملان شکنجه وی گفت : ابودیب اقدامات زیادی برای احقاق حقوق معلمان بحرینی انجام داده است و همواره به دانش آموزان درباره بی توجهی به مسائل سیاسی کشورشان هشدار می داد.

"حسین منصور" از معلمان بحرینی هم بیان کرد: اقدامات رژیم بحرین ضد دانش آموزان، معلمان و کادر آموزشی افزایش یافته است و آزادی معنایی ندارد.

وی بیان کرد: 400 معلم مرد و زن به دادگاههای رژیم بحرین احضار شده اند، حقوق بسیاری از معلمان پرداخت نمی شود، بسیاری از کار اخراج و تعداد دیگری بازداشت شده اند.