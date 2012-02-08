کاوه میرعباسی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تأسف از درگذشت زنده یاد ابراهیم یونسی گفت: یونسی از جمله مترجمانی بود که شاهکارهای بسیاری را از نویسندگان مطرح انگلیسی به مخاطبان فارسیزبان معرفی کرد؛ نمونه این کتابها «خانه قانونزده» نوشته چارلز دیکنز است.
وی افزود: زندهیاد یونسی کارنامه پرباری دارد و تنوع زیادی در کتابهایش به چشم می خورد، او هم آثار ادبیات داستانی را ترجمه کرده و هم ادبیات غیرداستانی.
میرعباسی اضافه کرد: یونسی کارهای بزرگی مانند یادداشتهای داستایوفسکی را ترجمه کرده و در مقابل به سراغ آثاری رفته که کمتر کسی ممکن است رغبت به ترجمه آن بکند مانند «تاریخ ادبیات آفریقا».
این مترجم گفت: البته عرصه اصلی فعالیت زندهیاد یونسی آثار کلاسیک بود و موفق شد مطرحترین کتابهای نویسندگانی چون چارلز دیکنز و توماس هاردی را به فارسی برگرداند.
زندهیاد ابراهیم یونسی
به گفته وی، یونسی علاوه بر کار ترجمه نویسندگی هم میکرد و حجم رمانهایی که او نوشت از بسیاری نویسندگان حرفهای بیشتر و قطورتر است.
کاوه میرعباسی با اشاره به اینکه ژانر اصلی آثار یونسی مربوط به ادبیات روستایی و حیطه جغرافیای کردستان بود، گفت: شاید یکی از دلایلی که کارهای تألیفی او کمتر از ترجمههایش مورد توجه بود این بود که یونسی در ژانر ادبیات روستایی مینوشت که طبیعتا از نظر تاریخی دورهاش گذشته است ولی اگر از جنبه داستانی به این کتابها نگاه نکنیم عمدتا آثاری وقایعنگارانه و توصیف واقعیات یک منطقه خاص بود.
وی گفت: درگذشت چنین مولف - مترجمی حتما مایع تأسف است چون واقعا یونسی عمر پرباری داشت.
میرعباسی همچنین با اشاره به نخستین دیدارش با این نویسنده و مترجم فقید یادآور شد: من زمانیکه بچه بودم در یک محفل ادبی به همراه پدرم، یونسی را ملاقات کردم او از همان زمان نقص عضو داشت اما قلبش هیچ گاه از حرکت نایستاد و تا زمانیکه زنده بود در دنیای ادبیات سیر کرد.
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