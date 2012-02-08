آه تیم فوتبال امید ایران دامان عراق را گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، امارات 3 بر صفر پیروز این بازی شناخته شده و سه امتیاز نیز از این دیدار کسب می‌کند. براساس اعلام کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا "جاسم فیصل"، مدافع تیم فوتبال امید عراق برای این دیدار محروم بوده و نمی‌توانسته برای تیمش به میدان برود.

فیصل ابتدا در مرحله دوم رقابت‌ها و در دیدار مقابل تیم امید ایران یک کارت زرد دریافت کرد و با صعود تیم فوتبال امید عراق به مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در دیدار مقابل استرالیا اخطاری دیگر از داور گرفت و دو اخطاره شد.

بدین ترتیب جاسم فیصل نمی‌توانست در دیدار مقابل امارات در چارچوب مرحله سوم و گروهی مسابقات به میدان برود، چرا که یک بازیکن محروم بوده است. به این ترتیب عراق به قعر جدول گروه B رقابت‌ها سقوط کرد و همچنین هفت هزار فرانک سوئیس (7600 دلار آمریکا) جریمه شد.

تیم فوتبال امید ایران به دلیل مشابه، یعنی استفاده از بازیکن محروم در دیدار رفت مقابل عراق در مرحله دوم از مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا و در حالی که بازی را با نتیجه یک بر صفر برده بود، 3 بر صفر بازنده اعلام شد و از راهیابی به مرحله سوم رقابت‌ها بازماند.

دیدار تیم‌های فوتبال امید عراق و امارات در تاریخ 27 نوامبر 2011 (19 آبان‌ماه 1390) در شهر دوحه قطر برگزار شد که در پایان آن بازی تیم عراق با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی دست یافت.