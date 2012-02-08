به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی گلمکانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به تلاشهای مستکبرین برای ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: کشورهای مستکبر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند با استفاده از شیوه تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه مسائل اقتصادی ناکارآمد نشان دهند اما با این وجود کشور ما توانسته بسیاری از قله های پیشرفت را فتح کند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به اهداف تعیین شده برای افق 1404 دست پیدا کنیم باید توجه جدی به راههای میان بر داشته باشیم و برای دستیابی به این اهداف باید حرکتی جهادگونه را در اقتصاد داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان، تصریح کرد: هرمزگان جز استانهای برتر کشور در زمینه اقتصاد است و بسیاری از استانها آرزو دارند زیرساختهای هرمزگان را داشته باشند.

گلمکانی افزود: زیرساختهای تجاری و صنعتی، ظرفیت مناطق آزاد و ثروت دریایی و منابع نفت و گاز استان هرمزگان می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اظهار داشت: یکی از دغدغه ها و وظایف اصلی روسای سازمانهای اقتصاد و دارایی استانها باید مسئله سرمایه گذاری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد تا منابع جدیدی در استانها ایجاد شود.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: یکی از هنرهای مدیران خلق منابع مالی جدید است و خلق منابع می تواند موجب رونق تولید و رفع مشکل بیکاری شود.