اصلی ترین هدف انقلاب احیای دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در همایش "حماسه ظهور"، که با هدف مشارکت حداکثری فرهنگیان در انتخابات برگزار شد، افزود: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی سیاسی نبود که فقط با چند شعار و فریاد احساسی شکل بگیرد بلکه انقلابی بنیادین و ریشه‌ای بود که موفق شده تا امروز و علی‌رغم همه فشارهایی که بر آن متمرکز است پایدار بماند.

وی دستاوردهای امروز انقلاب اسلامی را از حضور مردم و ایثارگری‌های آنان در عرصه‌های مختلف و به برکت خون شهدا یاد کرد و ادامه داد: امروز همه ما موظف و مکلفیم از هر فرصتی در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب و منافع مردم استفاده کنیم.

استاندار زنجان افزود: در طول 33 سال گذشته حضور مردم و باورهای دینی و اعتقادی مردم به نظام و انقلاب و تکلیف مداری آنها انقلاب را در همه برهه ها و مقتضیات زمانی سرافراز کرده است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران علی رغم همه توطئه ها و فتنه ها و فشارها ماندگار بوده است و تغییری در اعتقاد و شعائر مردم به وجود نیامده است .

وی گفت: دشمن در صدد براندازی نظام است و در این راستا هزینه های زیادی را می کند لذا 33 سال است که این فتنه ها و هجمه ها وجود دارد و با تمام سلاح و ظرفیت به میدان آمده اند.

استاندار زنجان در ادامه افزود: کشورایران یک کشور امن و با آرامش است که با اعتقادات ولایی و دینی و هدایت ها و رهنمودهای رهبری مسیر توسعه در همه حوزه ها را طی می کند.

رئوفی نژاد به انتخابات مجلس نهم اشاره کرد وگفت: باید از فرصت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نهایت استفاده را برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان کردو لذا شاخص مشارکت مردم، در انتخابات شاخص تعیین کننده‌ای در مصونیت از تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است.

وی ادامه داد: مردم باید با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه پاسخ دندان شکن به دشمن بدهند و با حضور حداکثری خود دشمن را ناامید کنند.