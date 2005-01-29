پارلمان اروپا مصمم است با مجلس شوراي اسلامي روابط صميمانه برقرار كند

به گزارش خبرگزاري مهر در ديدار سيد كمال خرازي با" خوزه بورل" رييس پارلمان اروپا روابط ايران و اروپا به ويژه نهادهاي قانونگذاري طرفين مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

" خوزه بورل" با ارزيابي مثبت از روند نهادينه شدن دموكراسي و قانونگذاري در ايران گفت: ظرفيت هاي فراواني براي گسترش همكاريها وجود دارد و پارلمان اروپا آماده است از تقويت روابط ايران و كشورهاي اروپايي حمايت كند و اين پارلمان مصمم است روابط مستحكمي با مجلس شوراي اسلامي برقرار كند .

رييس پارلمان اروپا علاقه مندي خود را براي سفر به كشورمان اعلام كرد.

دكتر خرازي با پراهميت توصيف كردن همكاري هاي ايران و كشورهاي اروپايي گفت: پارلمان اروپا مي تواند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كند و لازم است براي اين كار اخبار و اطلاعات خود را از منابع قابل اعتماد كسب كند.

وزير امور خارجه كشورمان افزود: همكاريهاي طرفين در مسير خوبي قرار گرفته و بايد تلاش شود اين حركت تحت تاثير مخالفين روابط قرار نگيرد.

در اين ملاقات همچنين پيرامون خاورميانه ، عراق و افغانستان نيز تبادل نظر شد.