بیست و هشتمین همایش بین المللی میلاد نبی در لاهور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، درحالی که هوای پاکستان و شهر لاهور سرد و بارانی بود هزاران نفر از مسلمانان برای ابراز عشق خود به پیامبر اسلام(ص) و نشان دادن این عشق به جهانیان در این همایش شرکت کردند.

دکتر محمد طاهر قدری رئیس سازمان بین المللی منهاج القرآن سخنرانی اصلی این همایش را برعهده داشت. دکتر اسما محمد العبد نایب رئیس دانشگاه الازهر، امیر تحریک شهیب زاده ، فیض الرحمان ، دکتر راحق احمد عباسی، نبیک نظیف علا، شیخ زاهد فیضه، آقا مرتضی پویا، پیر خلیل الرحمان، علی قضنفر کراروی پیر نفیس الحسن از دیگر شرکت کنندگانی هستند که به عنوان علمان مشهور در این همایش حاضر بوده و سخنرانی کردند.

برای شرکت در این همایش همچنین از پیروان مسیحی، سیک و هندو نیز دعوت شده بود تا آنها نیز در این مناسبت همبستگی خود را با آنها نشان دهند.

دکتر طاهر القدری در سخنرانی خود با تجلیل از حضور چنین جمعیتی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: بگذارید جهان بداند که عشق ما به پیامبر خود بزرگترین دارایی است که داریم و آماده ایم در این راه فداکاری کنیم.

