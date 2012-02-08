فاصله ای از محرومیت تا عزت/ روستاهای بروجرد رونق گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از روستاهای شهرستان بروجرد امروز از عمده خدمات برخوردار شده اند و این دستاوردی کم نظیر از انقلاب پابرهنگان است.

هر چند هنوز برخی از روستاهای این شهرستان با مشکلات زیادی مواجه هستند ولی در مقایسه شرایط کنونی با دوران پیش از انقلاب به این نکته می توان پی برد که انقلاب اسلامی ایران برای صاحبان اصلی خود یعنی محرومان هر آنچه در توان داشته را طبق اخلاص گذاشته است.

برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار، ایجاد راه دسترسی، آبرسانی و احداث پروژه هایی چون مدرسه و خانه بهداشت قدم هایی است که در طول سه دهه گذشته برای رونق و آبادانی روستاهای بروجرد برداشته شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت روستاهای بروجرد قبل و بعد از انقلاب اظهار داشت: طبق آخرین آمار به برکت پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی در سطح روستاها به دست آورده ایم.

مهرداد حسینی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعداد مساجد در روستاهای بخش مرکزی بروجرد به 90 مسجد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در قبل از انقلاب گاز رسانی به هیچ روستایی صورت نگرفته است در حالیکه بعد از انقلاب عملیات گاز رسانی در 16 روستای بخش مرکزی بروجرد اجرا، در شش روستا در حال اجرا و کار گاز رسانی در 18 روستا در حال مطالعه است.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد تصریح کرد: در قبل از تنها 5 درصد از روستاهای بخش مرکزی بروجرد از راه روستایی برخوردار بودند اما پس از انقلاب در حال حاضر 98 درصد روستائیان با 470 کیلومتر جاده از راه روستایی آسفالته بهره مند هستند.

حسینی بیان داشت: تنها تعداد 10روستا در قبل از انقلاب از نعمت برق برخوردار بودند که در حال حاضر تمام روستاهای بخش مرکزی بروجرد از نعمت برق بهره مند هستند.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد افزود: ارائه خدمات توسط مراکز بهداشت درمانی روستایی پس از انقلاب اسلامی در بخش مرکزی بروجرد به 100 درصد رسیده است.

حسینی ادامه داد: همچنین پوشش خدمات و خانه بهداشت روستایی در قبل از انقلاب با شش خانه بهداشت تنها 10 درصد بوده که بعد از انقلاب این شاخص با 59 خانه بهداشت به 100 درصد پوشش در سطح روستاهای بخش مرکزی بروجرد رسیده است.

وی همچنین در خصوص تعداد آموزشگاههای روستاهای بخش مرکزی بروجرد بیان داشت: تعداد واحدهای آموزشی در روستاهای این بخش به بیش از سه برابر در اوایل سالهای گذشته افزایش یافته است.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد تصریح کرد: در قبل از انقلاب پست بانکی در روستاهای بروجرد نداشتیم در حالیکه هم اکنون 27 مرکز "آی سی تی" روستایی وجود دارد.

حسینی همچنین با بیان اینکه در قبل از انقلاب پوشش مخابراتی در سطح روستاهای این بخش وجود نداشته است، عنوان کرد: به برکت انقلاب اسلامی در حال حاضر 98 درصد از جمعیت وستاهای بخش مرکزی دارای تلفن ثابت یا همراه هستند.

وی در پایان یادآورشد: در این سالها اجرای طرح هادی برای روستاها، اعطای تسهیلات مسکن مهر روستایی و تامین اعتبار دهیاریها از جمله سیاست هایی است که منجر به بهسازی و عمران روستاها شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان بروجرد با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی روستاها رونق گرفته اند، عنوان کرد: با خدمات ارائه شده بر جذابیت زندگی در روستاها افزوده شده و از مهاجرت های روستایی جلوگیری شده است.

حسینی یادآور شد: طی سه دهه گذشته در تمامی حوزه ها اقدامات قابل توجهی انجام گرفته که به هیچ وجه قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست.