رژیم پهلوی کهگیلویه و بویراحمد را در محرومیت نگه داشته بود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مهمترین دلیل عدم رشد و توسعه این استان در دوران ستم‌شاهی، آزادگی و ظلم ستیزی مردم این استان بود.

وی بیان کرد: جوانان این دیار هرگز در مقابل رژیم منحوس پهلوی ساکت ننشستند و در نقطه مقابل برای جمهوری اسلامی از جان مایه گذاشتند وحماسه پدخندق نمونه عینی وفاداری جوانان غیرتمند کهگیلویه و بویراحمد به نظام، اسلام وامام است.

نیکزاد افزود: باوجود اینکه این استان 25 درصد نفت و گاز و 10 درصد منابع آب کشور را دارد ولی ما معتقدیم سرمایه این استان جوانان غیرتمند و مردم ولایتمدار آن هستند.

وی عنوان کرد: این مردم قبل از انقلاب در مقابل رژیم ستم شاهی ایستادند، در انقلاب حماسه ساختند، در جنگ پد خندق را خلق کردند و در عرصه‌های حضور و انتخابات شور و حماسه آفریدند.

استاندار بیان داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد دربخش‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، جنگل‌ها، منابع انرژی همچون نفت و گاز و آب وگردشگری از قابلیت‌های بالای برخوردار است اما این میزان بسیار سبک‌ تر از کفه ترازویی است که جوانان این دیار در یک سوی دیگر آنقرار دارند.

وی با بیان اینکه جوانان مهمترین ذخایر استان برای رسیدن به توسعه و تعالی هستند، گفت: اشتغال مهمترین خواسته و نیاز امروز جوانان و مهمترین دغدغه مسئولان در این استان است.

نیکزاد اظهار داشت: در چهار محور اصلی توسعه این استان به دنبال ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان هستیم که این نیازمند تلاش و همت مضاعف مسئولان است.