مسابقات هندبال پسران مشهد یادواره "شهیداحمدی روشن" پایان یافت

عباسعلی میر سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این رقابت ها که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزارشد، 10 تیم در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و با حضور 160 ورزشکار به مدت 10 روز با هم به رقابت پرداختند .

وی با بیان این که این رقابتها به میزبانی سالن فردوسی ناحیه دو مشهد برگزارشد، تصریح کرد: در پایان این رقابت ها و در مقطع متوسطه تیم های ناحیه 3، 6، 7 و 2 مشهد و در مقطع راهنمایی نیز تیمهای ناحیه 6، 7، 1 و 2 مشهد توانستند عناوین اول تا چهارم را از آن خود سازند.

وی بیان کرد: این مسابقات، در 5 رشته ورزشی و به میزبانی نواحی هفتگانه مشهد در دو بخش دختران و پسران حال برگزاریاست.