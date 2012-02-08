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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

میرسیستانی به مهر خبر داد:

مسابقات هندبال پسران مشهد یادواره "شهیداحمدی روشن" پایان یافت

مسابقات هندبال پسران مشهد یادواره "شهیداحمدی روشن" پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی از پایان مسابقات هندبال پسران مشهد یادواره شهید احمدی روشن خبر داد.

عباسعلی میر سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این رقابت ها  که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزارشد، 10 تیم در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و با حضور 160 ورزشکار به مدت 10 روز با هم به رقابت پرداختند .

وی با بیان این که این رقابتها به میزبانی سالن فردوسی ناحیه دو مشهد برگزارشد، تصریح کرد: در پایان این رقابت ها و در مقطع متوسطه تیم های ناحیه 3، 6، 7 و 2 مشهد و در مقطع راهنمایی نیز تیمهای ناحیه 6، 7، 1 و 2 مشهد توانستند عناوین اول تا چهارم را از آن خود سازند.

وی بیان کرد: این مسابقات، در 5 رشته ورزشی و به میزبانی نواحی هفتگانه مشهد در دو بخش دختران و پسران حال برگزاریاست.

کد مطلب 1529548

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