بیماران سرطانی نیاز به مصرف روزانه ویتامین ندارند

مهری فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چنانچه ژن معیوب سرطان سینه در بدن وجود داشته باشد ، زمینه‌ بروز سرطان های دیگر همچون سرطان تخمدان و سرطان روده را به وجود می آورد البته این موضوع را نمی توان به تمامی افراد تعمیم داد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان سینه ترس از نمونه‌برداری دارند یا از سوزن زدن به سینه واهمه دارند، اظهار داشت: تنها راه تشخیص سرطان سینه، نمونه‌برداری است.

عضو مرکز تحقیقات سرطان سینه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه لزومی به انجام ام آر ای برای بیماران در طرح غربالگری سرطان سینه وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه ام ار ای بسیار بالا است انجام آن برای تمام بیماران الزامی نیست و در جمعیت خاصی از بیماران که ژن مشکوک به سرطان سینه را دارند و ریسک این نوع سرطان در آنها زیاد است، بهتر است استفاده شود.

وی افزود: سن سرطان سینه در اصفهان به 20 سالگی رسیده است که عوامل مختلفی از جمله آلودگی‌های زیست‌محیطی و مواد صنعتی و تغییر سبک زندگی و عوامل ارثی در بروز این نوع سرطان نقش موثری دارد.

فقیهی در مورد نقش قرص‌های ضد بارداری و احتمال افزایش سرطان سینه گفت: مصرف قرص‌های هورمونی مثل استروژن و پروژسترون نقش صددرصدی در بروز سرطان سینه را ندارد، اما بی‌تاثیر هم نیست.

وی، نقش وراثت را در بروز سرطان سینه بین پنج تا شش‌ درصد اعلام کرد و گفت: عوامل قطعی در برو ز سرطان سینه بالغ بر 10 تا 11 دلیل است که برخی عوامل احتمالی نیز ایجاد کننده سرطان سینه در افراد است.

عضو مرکز تحقیقات سرطان سینه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر پایه تحقیقات انجام گرفته در کشورهای اروپایی مشخص شد که نیاز نیست بیماران سرطانی روزانه یک ویتامین یا مولتی ویتامین دریافت کنند بلکه با تشخیص پزشک یا در صورت کمبود ویتامین، مصرف آن، تجویز می‌شود.