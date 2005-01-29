ليست ائتلاف عراق يكپارچه به خاطر فراگير بودن آن از شانس اول برخوردار است / دولت موقت هيچ برنامه سياسي و سياست خارجي مشخصي ندارد / شاهد حضور گسترده اكثريت عراقي ها در انتخابات خواهيم بود

طلال عتريسي در گفتگوبا خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر ابراز اطيمنان كرد كه انتخابات فردا با شركت اكثريت ملت عراق برگزار شود و مردم عراق پس از سالها حكومت ديكتاتوري واستبداد صدام و بعثي ها بتوانند بر سرنوشت خود مسلط شوند .



عتريسي به اين نكته اشاره كرد كه مخالفان برگزاري انتخابات كساني هستند كه برگزاري آن را باعث به خطر افتادن منافع خود و از دست رفتن جايگاه چندين ساله خود مي دانند كه به رغم در اقليت بودن چندين بر اكثريت مردم عراق حاكم بودند و قدرت را به ناحق در انحصار خود داشتند و اكثريت ملت عراق يعني شيعيان و اقليت اكراد را به حاشيه رانده بودند.



عتريسي گفت : لذا با وجود تدابير شديد امنيتي كه درآستانه انتخابات بر شهرهاي مختلف عراق به اجرا در آمده است با اين حال برخي جريان هاي مخالف برگزاري انتخابات با همكاري گروه هاي تروريستي تلاش خواهند كرد تا اقدامات خشونت آميز و تروريستي را افزايش دهند و با اين وسيله راي دهندگان عراقي را از شركت در انتخابات فردا بترسانند .



وي ابراز عقيده كرد: هرچند شايد حملات تروريستي اين گروه ها بر قدرت راي دهندگان عراقي تاثير داشته باشد اما اين اعمال بر اراده گروهي اكثريت ملت عراق كه مصمم هستند با قدرت در انتخابات شركت كنند تا بتوانند در تعيين سرنوشت آينده كشور خود مشاركت كنند تاثيري نخواهد گذاشت .



عتريسي درباره اينكه چه كساني در وراي انفجارها وحملات تروريستي قراردارند، گفت : برخي گروه ها علنا اعلام كرده اند اجازه نخواهند داد راي دهندگان عراقي فردا در انتخابات شركت كنند و آنها را هدف حملات مسلحانه قرار خواهند داد برخي هم راي دهندگان را تكفير مي كنند اين گروه ها در وراي اعمال خشونت آميز هستند كه هدف اصلي آنها جلوگيري از برگزاري انتخابات است زيرا با برگزاري آن منافع آنها به خطر خواهد افتاد.



وي احتمال وقوع كودتاي نظامي را در سايه وجود دهها هزارنيروي اشغالگر درعراق بعيد دانست اما درباره اينكه آيا برگزاري انتخابات منجر به پايان اشغالگري دراين كشور خواهد شد، گفت: اعتقاد ندارم كه حتي با برگزاري انتخابات و تشكيل دولت منتخب اشغالگري پايان يابد اما به هر حال برگزاري انتخابات اولين گام براي پايان اشغالگري است زيرا پس از انتخابات مجلس ملي منتخب تشكيل مي شود و اين مجلس قدرت تصميم گيري درباره مسائل حساس و مهم را دارد موضوع مهم ديگر هم تدوين قانون اساسي دايمي است .



عتريسي درباره علت اظهارات ضد ونقيض مسئولان دولت موقت عراق و مواضع متناقض آنها بوي‍ژه در قبال ايران و سوريه گفت : دولت موقت هيچ برنامه سياسي و سياست خارجي مشخص و يكپارچه و داراي انسجامي ندارد، هر وزيري اظهاراتي را كه مناسب پيشينه سياسي و روابط مستحكم با اشغالگران آمريكايي باشد بر زبان جاري مي كند و بر اين اساس شاهد اظهارات بر ضد ايران و يا سوريه هستيم ، حكومت موقت منتخب نيست و سياست كلي كه گرايش هاي عراق را نشان دهد در پيش نمي گيرد.



وي درباره پيش بيني خود درباره نتايج انتخابات واينكه چه ليستي از بيشترين شانس براي پيروزي برخوردار است، گفت : به نظر مي رسد شانس ليست ائتلاف عراق يكپارچه از شانس بيشتري برخوردار باشد زيرا اين ليست از تمام طيف ها و قوميت هاي عراق شكل گرفته است و شخصيتهاي شيعه ، سني ، تركمن و كرد و ديگر اقليت ها را در خود جاي داده است و اين مساله آن را به قوي ترين ليست ها تبديل كرده است،‌ دراين ليست شخصيت هاي مطرح و روحاني نيز وجود دارند.



عترسي افزود: لذا به علت فراگير بودن آن مورد تاييد مرجعيت قرار گرفته است وعلت اتهامات وارده عليه اين ليست و متهم كردن برخي اعضاي آن به وابستگي به ايران جايگاه بالاي مردمي اين ليست و حمايت مرجعيت از آن است وهمين حمايت باعث مي شود اكثريت عراقي ها به اين ليست راي دهند واين برخي جريان ها رانگران كرده است و باعث شده است آنها اتهام وابستگي برخي شخصيتهاي اين ليست را با هدف خدشه دار كردن و زير سوال بردن آنها مطرح كنند.



عتريسي گفت: اكثر اعضاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه مواضع مثبت در قبال كشورهاي همسايه بويژه ايران دارند .



وي اتهامات وارده عليه ايران مبني بر دخالت درامور داخلي عراق و تلاش براي ناآرام كردن اين كشور را بي پايه و اساس خواند و گفت : هرگز به نفع ايران نيست كه عراق بي ثبات باشد بلكه بر عكس ايران بارها اعلام كرده است براي كمك به برقراري ثبات وامنيت درعراق آماده است زيرا هرگونه ناامني در عراق پيامدهاي منفي بر اوضاع داخلي ايران خواهد گذاشت .



عتريسي با اشاره به اينكه تمايل اكثريت ملت عراق به شركت گسترده در انتخابات فردا است، در عين حال به اين نكته اشاره كرد كه مراجع نگران اين هستند كه مبادا آمريكا در نتايج انتخابات عراق دخالت كند و باعث تضييع حقوق اكثريت شود.