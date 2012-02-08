دفاع پوتین از وتوی قطعنامه ضدسوری/ جنایات وحشتناکی در لیبی رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه امروز چهارشنبه از وقوع جنایاتی وحشتناک در لیبی توسط طرفداران دیکتاتور پیشین این کشور خبر داد.

وی در دیدار با رهبران مذهبی روسیه در مسکو ضمن انتقاد از وضعیت بوجود آمده در لیبی، آن را ناشی از دخالت کشورهای غربی دانست.

پوتین بار دیگر ضمن دفاع از موضع مسکو در قبال سوریه و وتوی پیش نویس قطعنامه علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به تکرار وضعیت لیبی در سوریه در صورت مداخله غرب هشدار داد.

گفتنی است روز گذشته "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در میان استقبال گرم سوریها وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد.

