قرار گرفتن در مسیر 13 استان به مشکلات خدماتی کرج افزوده است

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا شریفی با بیان این مطلب عنوان کرد: مشکلات کرج در واقع مشکلات خاص این کلانشهر نیست بلکه در واقع خدماتی است که باید به این استانها ارائه دهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج، معیار اقدامات مجموعه مدیریت شهری کرج اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری را ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ذکر کرد.

شریفی ارائه خدمات به شهروندان را در زمینه های مختلف رفاهی خدماتی و عمرانی عنوان و بیان کرد: اقدامات صورت گرفته در شهر با توجه به اولویت نیاز شهروندان و با برنامه ریزی های دقیق کارشناسی ارائه می شود.



آماده باش نیروهای خدمات شهری/ سهولت تردد در تمامی معابر کرج



معاون خدمات شهری شهرداری کرج از آماده باش نیروهای خدمات شهری همزمان با بارش برف در این کلانشهر خبر داد و گفت: تردد در تمامی معابر کرج به راحتی انجام می شود.



علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: در تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج، بیش از 400 دستگاه نمک پاش مکانیزه، گریدر، لودر، کامیون، بیل مکانیکی تجهیز شده است.

اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار برای شهرک سپاه فردیس

شهردار کرج از اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار در راستای ارتقاء سرانه های عمرانی و خدماتی شهرک سپاه فردیس در سال جاری خبر داد.



سید علی آقازاده گفت: شهرک سپاه 18 سال پیش از سوی شهرک ساز احداث شده و از یک ماه گذشته این شهرک از شهرک ساز تحویل و در حوزه خدمات دهی شهرداری منطقه 3 کرج قرار گرفت.

وی افزود: عمده مشکلات این شهرک در بخش عمران و خدمات شهری است که این امر به دلیل عدم واگذاری این شهرک به شهرداری طی دو دهه گذشته و انجام ندادن تعهدات شهرک ساز است .



مشکلات فردیس از سوی مسئولان شهری رصد می شود



سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: در دور سوم شورای ،اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرج به منطقه فردیس نگاه ویژه ای داشته و مشکلات به طور کامل رصد می شود.



داوود وحیدی افزود: اجرای پروژه های مختلف از جمله اجرای دو تقاطع غیر همسطح در فلکه پنجم و سه راه انبار نفت ، پوشش کانال فردیس ،پارک تندرستی و احداث بیمارستان اقداماتی بود که باید در سطح منطقه انجام می شد.

سخنگوی شورای شهر کرج گفت: هم اکنون بودجه سال 91 در شورای شهر کرج در حال بررسی و تصویب است که امید می رود با اختصاص اعتبارات مناسب شاهد تغییرات شگرف در این منطقه که در سالیان گذشته کمتر به مشکلات آن پرداخته شده باشیم.



چهره شهرک سپاه با اجرای طرح های عمرانی متحول می شود



مدیر منطقه 3 شهرداری کرج از آغاز طرح های عمرانی و خدماتی در شهرک سپاه این منطقه پس از واگذاری به شهرداری خبر داد.



سعید صفری با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور شهردار کرج در راستای بررسی مشکلات شهرک سپاه از اختصاص اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال در سال جاری و سال آینده به ایجاد تحول در این شهرک خبر داد و افزود: این پروژه ها شامل احداث بلوار شرقی شهرک سپاه باپنج میلیاردریال اعتبار، بازسازی وبهسازی پارک های محله ای این شهرک با سه میلیارد ریال، اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای ترمیم معابر و هشت میلیارد ریال اعتبار برای اجرای باند شمالی این شهرک در سال جاری و سال اینده است.

بهره برداری از پارک کشاورز در منطقه 12 کرج



سرپرست منطقه 12 شهرداری کرج از بهره برداری از پارک کشاورز در این منطقه خبرداد.



غلامرضا رضوانی با اعلام این خبر افزود: پارک کشاورز به مساحت چهارهزار و 440 متر مربع در مهرشهر، آق تپه، خیابان پنجم غربی احداث شده است.

وی با تاکید بر افزایش سرانه تفریحی منطقه عنوان کرد: این مهم از اولویت هایی است که به جد در دستور کار شهرداری قرار دارد.

مراسم افتتاح پارک کشاورز روز جمعه به مناسبت ایام مبارک دهه فجر ساعت 9:30 در مهرشهر، آق تپه، خیابان پنجم غربی برگزار می شود.



تیم والیبال بانوان پایگاه شهید سلطانی شهرداری کرج، به مقام قهرمانی رسید



سرپرست تیم والیبال بانوان پایگاه بسیج شهید سلطانی شهرداری کرج ،از قهرمانی تیم والیبال بانوان پایگاه بسیج شهید سلطانی خبر داد.



نیکو کرمی با بیان این خبر اظهار داشت: تیم والیبال بانوان پایگاه شهید سلطانی در مسابقات استان تهران که با میزبانی شهرداری منطقه 3به مناسبت ایام الله بهمن برگزار شد،به مقام قهرمانی رسید.

مجتمع فرهنگی - تجاری - ورزشی پورجمشید احداث می شود



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج از طراحی، احداث و بهره برداری از مجموعه فرهنگی رفاهی تجاری و ورزشی پورجمشید با مشارکت بخش خصوصی خبرداد.



سید محمد جواد حسینی با بیان این مطلب افزود: این مجتمع به صورت مجموعه کامل فرهنگی، رفاهی، تفرجگاهی، خدماتی و ورزشی ایجاد می شود.

وی در خصوص جایگاه ایجاد این مجتمع عنوان کرد: مجتمع فرهنگی خدماتی و تفرجگاهی در محل منطقه 1 شهرداری کرج واقع در عظیمیه بلوار شورا جنب دانشگاه آزاد احداث می شود.