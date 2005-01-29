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۱۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۴۳

"باغهاي كندلوس" در بخش سينماي آسيا

"باغهاي كندلوس" راهي بخش سينماي آسيا و "بشارت منجي" راهي بخش سينماي معناگرا شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، روابط عمومي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجراعلام كرد: با توجه به درخواست تهيه كننده و كارگردان فيلم به "رنگ ارغوان" براي خارج شدن آن فيلم از جشنواره ، فيلم "باغهاي كندلوس" به عنوان سومين فيلم ايراني بخش مسابقه سينماي آسيا انتخاب و معرفي شد.

ضمنا با توجه به حق ميزباني ايران براي شركت دادن يك فيلم بيشتراز ساير كشورهاي شركت كننده ، فيلم "بشارت منجي" ساخته نادر طالب زاده نيز براي شركت در بخش مسابقه سينماي معناگرا انتخاب و معرفي شد.

نظر به قطعي شدن حضور كليه فيلم هاي متقاضي اين بخش، درحال حاضر كشورهاي فرانسه و انگلستان، هركدام با سه فيلم دراين بخش جشنواره فيلم فجر حضور دارند.

 

کد مطلب 152958

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