به گزارش خبرنگار مهر ، دهه فجر همیشه یادآور لحظه های شیرین و روزهای به یادماندنی پیروزی انقلاب است، حضور پرشور مردم، به سر آمدن روزهای طولانی و سخت انتظار و ورود تاریخی امام امت به میهن، سخنرانی تاریخی ایشان پس از ورود به خاک کشور و ... تنها گوشه ای از آن خاطرات فراموش نشدنی است.



اما اوج روزهای پرتلاطم انقلاب، به 22 بهمن ختم می شود؛ این روز همان روز سرنوشت ساز در تاریخ ملت ایران بود که تا همیشه در تقویم اذهان مردمان ایران زمین باقیست و هر سال با فرارسیدن سالروز آن، شکوه خود را بیشتر از بیش در حضور میلیونی مردان و زنان و کودکانی از جنس نسل انقلاب جلوه گر می کند.



به راستی که با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب و طی سال هایی که خالی از مشکلات و سختی هایی همچون تحمیل جنگ نظامی، ترور دانشمندان جوان و ایجاد شرایط تحریم از سوی دشمنان نبوده، ملت ایران هنوز هم در صحنه ها حضور دارند و ذره ای از آرمان های خود عقب گرد نداشته اند.



این پایبندی به آرمان ها و حضور همیشگی در صحنه های حساس انقلاب را می شود از گفتگو و هم صحبتی با مردم به خوبی حس کرد و دید، در این رابطه خبرنگار مهر به میان مردم رفته و با تعدادی از آنان در خصوص علت شرکتشان در راهپیمایی 22 بهمن ماه صحبت کرده است.

آقای جوانی که خود را 32 ساله و کارمند معرفی می کند، در خصوص شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار مهر می گوید: علت اصلی من برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن کمک به حفظ نظام و حاکمیت کشورمان ایران است.



علوی تصریح می کند: ملت ایران اولین ملتی است که موفق شد تا حکومت اسلامی را در کشور خود حاکم کند، از این رو همیشه سایر ملل از ما الگو گرفته و می گیرند و حضور ما در صحنه استمرار این الگوگیری از جانب آنها، را به دنبال خواهد داشت.



شرکت در راهپیمایی با انگیزه پشتیبانی از رهبری و حمایت از بیداری اسلامی



حجت الاسلام سرلک که طلبه حوزه علمیه قم است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انگیزه های خود برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار می کند: مهمترین انگیزه برای شرکت در راهپیمایی این روز پشتیبانی از مقام معظم رهبری و حمایت از بیداری اسلامی است.



وی با بیان این که چشم کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای مسلمان منطقه به ماست، یادآور می شود: در تعدادی از کشورها بعد از بیداری اسلامی انتخابات برگزار شده و در برخی دیگر مثل مصر و تونس نیز قرار است که برگزار شود و از آنجایی که نگاه آنها به ایران است، حضور ما در صحنه هایی همچون راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات می تواند الگوی خوبی برای مردم آن ملت ها باشد.



سرلک در ادامه با تاکید بر حضور حداکثری در انتخابات پیش رو، بیان می کند: انتخابات مجلس نهم، اولین انتخابات بعد از فتنه 88 است و دشمن به دنبال این است که ببیند بعد از 2 سال باز هم می تواند آن حوادث را تکرار کند یا نه.

دشمن می خواهد ببیند تحریم هایش علیه ایران ثمری داشته یا نه



وی همچنین با اشاره به شرایط فعلی کشور از نظر قرار گرفتن در تحریم ها، اظهار می کند: به علاوه دشمن در این شرایط می خواهد ببیند که تحریم هایش علیه ایران ثمری داشته و آیا باعث شده اثر خاصی بر ملت ایران بگذارد یا خیر.



خانم جعفری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از شرکت هرساله اش در راهپیمایی این روز به همراه پسرش سخن می گوید و اضافه می کند: برای اسلام و عزت ایرانی اسلامی باید در راهپیمایی این روز شرکت کرد و این دینی است که ما نسبت به خاک کشور و حکومت اسلامی خود داریم.



آقای مولایی از کسبه بازار قم نیز شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را نشانه وفاق ملی می داند و می گوید: حضور همگان در راهپیمایی این روز واجب است و ما اگر پیرو مقام معظم رهبری و علما هستیم باید در این روز، در صحنه حضور پیدا کنیم.



وی یادآور می شود: هر چند سال های بعد از انقلاب برای مردم ما خالی از مشکلات نبوده اما برای پاسداری از حیثیت و حفظ آبروی انقلاب اسلامی باید در راهپیمایی این روز شرکت کرد.



خانم سیده سکینه شهزاد هم در گفتگو با خبرنگار مهر با توصیه برای شرکت حداکثری در راهپیمایی این روز، اظهار می کند: ما نسبت به خدا و ائمه مسئول هستیم و باید در صحنه های حساس نظام و حکومت اسلامی حضور داشته باشیم.



شرکت در راهپیمایی وظیفه شرعی و عرفی است



وی می افزاید: وظیفه همه ملت است که برای ادامه دادن راه شهدا و رهبر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و به عنوان یک وظیفه شرعی و عرفی در این روز شرکت کنیم.

خانم شهزاد حضور مردم در این روز را تودهنی به آمریکا، اسرائیل و همه دشمنان ایران می داند و تصریح می کند: چشم دشمنان و مسلمانان جهان به خصوص شیعیان به ماست که ببینند ما در صحنه هایی مثل راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات شرکت می کنیم یا نه، و حضور ما اگر چه برای دشمنان مایه ترس و انزواست برای مردم مسلمان دیگر کشورها، مایه دلگرمی است.



وظیفه ما در برابر جنبش های اسلامی و سایر مسلمانان سنگین است



وی ادامه می دهد: در همه جنبش های اسلامی حرف ایران و انقلاب ایران است و مردم کشورهای مسلمان منطقه می خواهند راه ما ادامه دهند و این وظیفه ما را سنگین می کند، پس همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند ما باید بیش از پیش در صحنه های راهپیمایی و انتخابات شرکت کنیم.



حجت الاسلام ابوذر کاظمیان، پژوهشگر حوزه علمیه قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انقلاب اسلامی در ایران تنها یک حادثه داخلی برای تغییر رژیم سیاسی نبود، یادآور می شود: بسیاری از سیاستمداران غربی به این امر اذعان دارند که انقلاب اسلامی ایران زلزله ویرانگر برای ایادی استکبار و نظام سلطه بود.



وی در ادامه انقلاب اسلامی را چراغ راه بسیاری از کشورهای اسلامی عنوان می کند و می گوید: امروز شاهدیم که انقلاب ما در سایر کشورهای اسلامی و حتی برخی از کشورهای غربی نیز نفوذ کرده است و مردم آزاده جهان آرمان ها و شعارهای مردم ایران را سر می دهند.



حضور در این روز مشت محکمی بر مستکبران و توطئه های گران آنان



کاظمیان شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن را وظیفه ای ملی بر می شمارد و ابزار می‌کند: اقشار مختلف مردم باید برای حفظ و حراست از آرمان های انقلاب و همچنین حمایت از خیزش اسلامی مردم منطقه این بار نیز همانند سال های گذشته در صحنه حضوری پر شور داشته باشند و مشت محکمی بر توطئه‌های گران و مستکبران بزنند.



این پژوهشگر حوزه علمیه قم ادامه می دهد: حفظ وحدت و یکپارچگی در شرایطی که دشمنان از هیچ تلاشی در راستای تضعیف نظام اسلامی دریغ نمی کنند، بسیار مهم است که یکی از مصادیق نشان دادن وحدت و یکپارچگی موجود کشور به دنیا نیز، حضور پر شور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن است.

شرکت در راهپیمایی 22 بهمن همانند سدی در برابر تعرضات بیگانگان



علی رستمی، مهندس کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر شرکت در راهپیمایی 22 بهمن و حضور در صحنه را همانند سدی در برابر تعرضات بیگانگان عنوان می کند و می گوید: هر ایرانی که دلش برای کشور می تپد باید احساس وظیفه کند و در این راهپیمایی شرکت کند.



وی در خصوص دلیل اهمیت برگزاری راهپیمایی 22 بهمن، عنوان می کند: شرایط کشور هر سال حساس تر می شود و حضور با شکوه در این راهپیمایی می تواند امید دشمنان را نا امید کند.



وی اضافه می کند: امروز چشم مردم دنیا به ایران اسلامی است تا ببینند کشوری که در 30 سال گذشته، انقلاب به راه انداخته و حکومت فاسد آن زمان را سرنگون کرده است آیا همچنان پای آرمان های خود می ایستد یا نه.



حجت الاسلام محمد هادی فرزانه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور در راهپیمایی این روز را دفاع از نظام، آرمان های شهدا، پشتیبانی از رهبر و ولایت فقیه و وظیفه شرعی عنوان می کند و می گوید: حضور در راهپیمایی 22 بهمن مشتی بر دهان آنهایی است که نمی خواهند انقلاب ما پا بگیرد و مدام چوب لای چرخ انقلاب می گذارند.



شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، اعلام حضوری توسط مردم در آستانه انتخابات



وی همچنین با اشاره به فاصله زمانی نزدیک راهپیمایی 22 بهمن ماه با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه، یادآور می‌شود: شرکت در این روز با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مجلس، اعلام حضوری توسط مردم و پشتیبانی از کلام و فرمایشات مقام معظم رهبری است.



حجت الاسلام فرزانه با تاکید بر این که مردم به عنوان یک وظیفه در این روز شرکت می کنند، بیان می کند: حضور مردم در صحنه هایی این چنینی، علی رغم گذشته بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب نه تنها کم نشده، بلکه هر ساله رو به رشد بوده است.



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گزارش از الهام رحیمی



