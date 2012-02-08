حرکت بی ادبانه دهنوی به تماشاگران سپاهان/تذکر داور به کرانچار

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و مس کرمان در چارچوب رقابت های هفته بیست و پنجم فوتبال لیگ برتر فوتبال کشور به این شرح است:

پیش از آغاز بازی محسن خلیلی، سپهر حیدری، عادل کلاه کج، شجاع خلیل آزاد، ارشاد یوسفی و آلخوزا واکنوویچ بازیکنان تیم مس کرمان به سمت نیمکت سپاهان آمده و از زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان اجازه بازی گرفتند.

زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان به همراه علیرضا مرزبان مربی این تیم نیز پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت تیم سپاهان رفته و با بلاژویچ خوش و بش کردند.

کرانچار در یکی از تیم های اروپایی سابقه شاگردی بلاژویچ را دارد.

تماشاگران سپاهان استقبال قبال توجهی از این بازی به عمل آوردند و در حال حاضر حدود 4 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان حضور دارند.

حدود 50 هوادار نیز از کرمان به اصفهان آمده و در ورزشگاه فولاد شهر با طبل و دهل تیمشان را تشویق می کنند.

سعید آذری مدیر عامل سابق ذوب آهن به دلیل نزدیکی با علیرضا رحیمی مدیر عامل سپاهان در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر حضور داشته و از نزدیک بازی را تماشا می کرد.

جلال حسینی مدافع سپاهان در نیمه نخست بازی و در یکی از صحنه ها هنگامی که توپ بازیکنان مس وارد دروازه سپاهان نشد با خوشحالی فراوان رحمان احمدی را به بازیکنان مس کرمان نشان داد.

در دقایق پایانی نیمه اول بازی داور مسابقه به شادی های زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان تذکر داد و از او خواست اینگونه به شادی نپردازد.

در دقیقه 38 مسابقه علیرضا مرزبان به دلیل قضاوت داور مسابقه و در برخی صحنه ها به عملکرد جمشید دانش مهر داور این بازی اعتراض کرده و خواستار تعادل در قضاوت خود شد.

در دقیقه 40 مسابقه گل زیبای مهدی کریمیان از سوی داور مسابقه آفساید اعلام شد و داور این گل را نپذیرفت.

مدیر عامل باشگاه سپاهان در بازی امروز ترجیح داد به جای حضور در جایگاه ویژه از جایگاه تماشاگران عادی بازی را تماشا کند.

در پایان نیمه نخست بازی قاسم دهنوی بازیکن تیم مس کرمان اعتراضاتی به عملکرد داور مسابقه داشت بنابراین به سمت داور رفت تا اعتراضات خود را به وی اعلام کند اما پس از گذشت دقایقی اعتراضات او به درگیری با نماینده فدراسیون انجامید و باعث شد که ارشاد یوسفی دروازه بان تیم مس کرمان او را آرام کند اما اعتراضات این بازیکن ادامه داشت تا داور او را کارت زرد جریمه کند.

دهنوی هنگام خروج از زمین مسابقه نیز با حرکت زشت و غیر اخلاقی هواداران تیم سپاهان به این مسئله واکنش نشان داد و همین مسئله باعث شد که هواداران تیم سپاهان در نیمه دوم بازی به شدت علیه او شعار دهند.

عملکرد مناسب رحمان احمدی دروازه بان سپاهان در این مسابقه یکی از نکات جالب توجه بازی بود و رحمان با گل نخوردن در این مسابقه رکورد جالب توجهی از خود به نمایش گذاشت.

هواداران سپاهان در پایان نیمه اول بازی با سردادن شعارهایی عملکرد داور مسابقه را ستودند.

این هواداران همچنین در طول مسابقه با سر دادن شعارهایی کری هایی برای تیم استقلال که به تازگی صدر جدول را از دست داده خواندند.

کری خوانی های هواداران سپاهان برای برنامه نود و عادل فردوسی پور نیز از نکات جالب توجه بازی بود.

این هواداران در شعارهای خود عنوان کردند که با قهرمانی دوباره و هت تریک در لیگ برتر باعث ناراحتی عادل فردوسی پور می شوند.

محسن بنگر بازیکن سپاهان در دقیقه 65 بازی به دلیل برخورد با کیوان امرایی مصدوم شد و به همین دلیل به شدت نسبت به این بازیکن اعتراض کرد.

هواداران سپاهان با سردادن شعارهایی در مورد رحمان احمدی و عنوان لقب عقاب آسیا از عملکرد او تشکر کردند.

فابیو جان واریو بازیکن سپاهان در دقیقه 70 از بازی تعویض شد و به شدت مورد تشویق هواداران اصفهان قرار گرفت.

این بازی تا دقیقه 72 با نتیجه 4 بر 2 به نفع سپاهان در جریان است.