اعلام برنامه های دهه فجر در مترو/ برگزاری نمایش شکوه بیداری

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند دبیر شورای فرهنگی مترو در تشریح ویژه برنامه های پاسداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی از برگزاری مراسم اهدای جوایز به 33 نفر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی کتاب قبله عشق(مربوط به ماههای محرم و صفر) به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر خبر داد.

وی افزود: به همین مناسبت نمایش شکوه بیداری در 4 ایستگاه منتخب ( انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، دروازه دولت و چهارراه ولی عصر (عج) از 16 تا 22 بهمن در حال اجراست.

دبیر شورای فرهنگی مترو برپایی نمایشگاه عکس انقلاب با موضوعات دستاوردهای انقلاب در ایستگاه مترو چهار راه ولی عصر (عج) و نمایشگاه عکس فجر بیداری با موضوعات انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در7 ایستگاه منتخب در مسیر راهپیمایی 22 بهمن را از دیگر برنامه های شرکت مترو ذکر کرد.

هادی زند، فضاسازی و آذین بندی و نصب بنر در ایستگاهها، پخش کلیپ و نماهنگ در قطارها و پخش سرودهای حماسی در ایستگاهها را از جمله برنامه های دیگر این شورا برشمرد و افزود: ضمناً همزمان با این برنامه ها، طلاب و روحانیون مبلغ در قالب طرح نسیم حضور در ایستگاهها حضور دارند.

وی در پایان اعلام کرد که همزمان با ایام الله دهه مبارکه فجر از طرح یادمان شهدا در ایستگاههای مترو پیروزی و شهید کلاهدوز که در این طرح ها 72 شهید از سرداران و امیران دفاع مقدس معرفی می شوند، رونمایی می شود.





