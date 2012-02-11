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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

در کمتر از 2 ماه/

«برای سخنرانی نیامده‌ام» مارکز به چاپ سوم می‌رسد

«برای سخنرانی نیامده‌ام» مارکز به چاپ سوم می‌رسد

«برای سخنرانی نیامده‌ام» مجموعه‌ای از سخنرانی‌های مارکز که به انتخاب او در این کتاب گرد هم آمده‌اند، در فاصله کمی در ایران به چاپ سوم می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه کمتر از 2 ماه از چاپ نخست کتاب «برای سخنرانی نیامده‌ام» اثر گابریل گارسیا مارکز توسط انتشارات ثالث می‌گذرد، این کتاب به زودی به چاپ سوم می‌رسد.

این کتاب با ترجمه بهمن فرزانه منتشر شده و در آن مارکز نویسنده کلمبیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، مجموعه‌ای از 22 سخنرانی خود را گرد آورده است.

«برای سخنرانی نیامده‌ام» مجموعه‌ای از سخنرانی‌های مارکز در طول زندگی‌اش است. این کتاب با سخنرانی سال 1944 نویسنده «صد سال تنهایی» در مراسم پایان دوران دبیرستان وی آغاز و با سخنان او در آکادمی زبان اسپانیایی در اسپانیا در سال 2007 تمام می‌شود.

مارکز یک سال و نیم وقت صرف گرد‌آوری سخنرانی‌هایش و انتخاب طرح جلد این کتاب کرده است.


 

کد مطلب 1529605

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