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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

در دهه فجر/

67 پروژه عمرانی شاهرود افتتاح می شود

67 پروژه عمرانی شاهرود افتتاح می شود

شاهرود - خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 67 پروژه عمرانی در شهرستان شاهرود افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، 67 پروژه عمرانی شهرستان شاهرود همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، فردا  20 بهمن ماه  با حضور استاندار سمنان و دیگر مسئولان محلی به بهره برداری می رسد.

 برای احداث این پروژه ها 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

مراسم افتتاح این پروژه های به صورت متمرکز در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار خواهد شد.

کلنگ زنی مسجد محمدیه شاهرود، بازدید از خوابگاه دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای خواهران، حضور در گلزار شهدا و دیدار با خانواده های معظم شهیدان از دیگر برنامه های استاندار در سفر به شهرستان شاهرود است.

کد مطلب 1529606

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