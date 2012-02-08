مجریان انتخابات از گروههای سیاسی دوری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را برگزاری 30 انتخابات دانست و اظهار داشت: برگزاری انتخاباتهای متعدد پس از انقلاب اسلامی نشان دهنده توسعه سیاسی و فرهنگی کشور است.

وی ادامه داد: انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی یک مانور سیاسی برای کشور محسوب می شود و ما باید برنامه ریزی کنیم تا مردم حضور گسترده ای در انتخابات داشته باشند چون با حضور گسترده مردم تراز سیاسی ایران افزایش پیدا می کند.

استاندار هرمزگان افزود: رسالت همه ما این است که مردم را به حضور گسترده در انتخابات ترغیب کنیم چون اگر حضور مردم کمرنگ باشد دشمن احساس موفقیت می کند.

عزیزی تصریح کرد: مجریان برگزاری انتخابات باید از هرگونه رفتاری که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برد پرهیز کنند و باید وظایف اصلی خود در انتخابات یعنی امانتداری و اجرای عدالت را به خوبی انجام دهند.

وی با تاکید بر دوری مجریان انتخابات از گروههای سیاسی، بیان داشت: مجریان انتخابات باید قانون را ملاک عمل خود قرار دهند و از ورود به دسته بندی های سیاسی دوری کنند تا شائبه ای در خصوص انتخابات ایجاد نشود.

استاندار هرمزگان در ادامه با گرامیداشت دهه مبارک فجر، عنوان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید در جهت حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن سال 90 تلاش کنند چون حضور مردم در راهپیمایی امسال به علت بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

عزیزی تاکید کرد: 22 بهمن خنثی کننده بسیاری از تهدیدات و نگاههای بدبینانه دشمنان علیه انقلاب اسلامی است.