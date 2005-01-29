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۱۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۵۴

اطلاعيه روابط عمومي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر

قابل توجه دارندگان "سينما كارت" جشنواره فيلم فجر

رزرو بليت براي سينماهاي نمايش دهنده فيلم هاي جشنواره از طريق سينما كارت و خطوط ارتباطي در ايام دهه مبارك فجر امكان پذير نيست.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر ، با توجه به اين كه ششمين روز از پيش فروش بليت هاي جشنواره (روز جمعه 9/11/83) براي دارندگان سينما كارت اختصاص داشته و تمام متقاضيان علاقه مند توانستند ازاين امكان در مقطع پيش خريد بهره مند شوند ونيز ازآنجا كه سهميه فروش بليت سينماهاي نمايش دهنده فيلم هاي جشنواره فيلم فجر درگيشه همه روزه از سوي مركز فروش تحويل سينماها مي شود، با هماهنگي هاي صورت گرفته با مديريت سينما كارت و موسسه سينما شهر امكان رزرو بليت براي سينماهاي نمايش دهنده فيلم هاي جشنواره ازطريق سينما كارت و خطوط ارتباطي و همچنين خدمات دهي روزانه به دارندگان اين كارت در سينماهاي جشنواره در ايام مبارك دهه فجر پيش بيني نشده است و دارندگان سينماكارت مي توانند براي استفاده از خدمات سينما كارت پس از روزهاي برپايي جشنواره فيلم فجر به سينماها مراجعه فرمايند.

 

کد مطلب 152963

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