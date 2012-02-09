به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بنیاد شهید، امور جانبازان و ایثارگران آمده است: 22 بهمن ماه یادآور حماسه آفرینی و دلارمردیهای دلیر مردان و شیر زنانی است که در این سرزمین انقلابی جاودانه آفریدند و بر دل ظلمانی شب سیاه طاغوت شعار فجر و طلوع دوباره پیروزی را سر دادند و با ایثار و جانفشانی گوش به فرمان آن رهبر فرزانه جمهوری اسلامی ایران را از لوث وجود استکبار و استعمار جهانی پاک کردند و انقلابی آفریدند که انفجار نور آن مرزهای را در نوردیده و امروز کشورهای اسلامی را در بر گرفته است.



در این بیانیه تاکید شده است: امروز سی و سه سال است که مردم ایران با حفظ اتحاد و همدلی و با آگاهی و بصیرت دینی و سیاسی خویش گوش به فرمان ولایت فقیه در برابر تمامی زورمداران و زرمداران در برابر تمامی تهدیدها و تحریم ها ایستاده و توانسته با عزمی راسخ و با پایبندی به خونهای پاک شهدا قله‌های افتخار و پیشرفت و توسعه را یکی پس از دیگری فتح کند و جهانیان را به تحیّر وادارد. و فردا روز دیگری است امتحانی که همیشه ملت ایران سربلند از آن بیرون آمده و با حضور همیشه در صحنه خویش نقشه‌های شوم دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی را نقش برآب ساخته است.



در بیانیه بنیاد شهید تصریح شده است: در این روز ایران اسلامی با حضور پرشور خویش باری دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زده و مهر تائیدی بر انتخاب نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر عدالت و مردم سالاری دینی می‌زند.



در این بیانیه آمده است: خانواده‌های معظم شهیدان، ‌جانبازان و آزادگان سرافراز با تبریک ایام الله دهه فجر 22بهمن روز پیروزی خون بر شمشیراز مردم شهیدپرور قم دعوت می‌کنند تا با حضور هر چه پرشور در راهپیمایی این روز بزرگ ضمن تاکید بر ادامه راه شهیدان‌، نفرت خویش را از دشمنان اسلام ابراز داشته و باری دیگر باعث یاس دشمنان و جهانخواران شوند.



آمادگی جامعه مهندسی استان قم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز با صدور بیانیه‌ای آمادگی جامعه مهندسی استان برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را اعلام و اقشار مختلف مردم قم را به شرکت هر چه با شکوهتر در این مراسم دعوت کرد.



در بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم آمده است: امروز در حالی سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را جشن می‌گیریم که بیداری اسلامی و پیروزی‌های اخیر در جهان اسلام، منجر به سقوط دیکتاتوری‌ها و ایادی استکبار در منطقه شده است که این خیزشها قطعا با الهام از قیام ملت ایران در برابر سلطنت دو هزار و 500 ساله رژیم ستمشاهی صورت گرفته است.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: انقلاب اسلامی ایران بعد از گذشت 33 سال، به عنوان تاثیرگذارترین انقلاب تاریخ، همچنان مورد توجه افکار عمومی جهان قرار دارد و همگان بر این امر اذعان داشته و دارند که در این راستا ملت انقلابی ایران باید همچنان در این عرصه پیشتاز باشند.



جامعه مهندسی استان قم همگام و دوشادوش اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت و با نمایش گذاشتن اقتدار و صلابت خود با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت و توطئه دشمنان را خنثی خواهد کرد.