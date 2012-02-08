صنعت چاپ و بسته بندی جلوه ای از اقتصاد و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری قبل از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی کشورهای اکو اظهار داشت: خراسان رضوی قطب صنعت چاپ کشور است و به جهت دسترسی آسان به کشورهای عضو اکو و خاورمیانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت چاپ و بسته بندی تکمیل کننده حلقه تولید است باید به توسعه این صنعت متناسب با تکنولوژی روز و پیشرفت علم و دانش توجه کرد.

وی افزود: کشورهای عضو اکو با 400 میلیون نفر جمعیت، یک چهارم مسلمانان جهان را به خود اختصاص داده اند و اکو را می توان به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی مسلمانان نام برد.

جعفری با اشاره به وجود بارگاه منور رضوی گفت: موقعیت استراتژیک منطقه ای و البته موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی از پتانسیل ویژه ای برای برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو دارد.

علی مغانی، رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی نیز این مراسم اظهار داشت: دومین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع برگزار شده است.

وی در خصوص حوزه فعالیت شرکت های حاضر در این نمایشگاه گفت: 20 درصد در حوزه چاپ، 24 درصد در حوزه بسته بندی، 27 درصد اتحادیه ها، انجمن ها، نشریه های تخصصی و 29 درصد نیز تبلیغات، مواد اولیه، چاپ و بسته بندی است.

گفتنی است، این نمایشگاه از 19 تا 22 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد با حضور کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه و ایران برگزار شده است.