اساسنامه اتحادیه چاپ و بسته بندی اکو تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ابطحی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای اکو با بیان اینکه تدوین اساسنامه این اتحادیه یکی از دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه است افزود: با ارائه پیشنویس اساسنامه اتحادیه امیدواریم در سال آینده و در سومین نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو، اتحادیه چاپ و بستهبندی اکو نیز در مشهد تاسیس شود.
وی با تاکید بر لزوم تاسیس دانشگاه در حوزه صنعت چاپ و بسته بندی، افزود: کشورهای عضو اکو 400 میلیون مسلمان را دربرمی گیرد که باید از این ظرفیت در شناسایی بازار های هدف و تامین نیازهای آنان برنامه ریزی شود.
ابطحی با بیان اینکه خاستگاه همه بزرگان فرهنگ و ادب کشورهای عضو اکو است تصریح کرد: اگر فرهنگ مزیتی نسبی است باید همه اجزای آن را رصد و شناسایی کنیم که صنعت چاپ و بسته بندی یکی از زنجیره های این فرهنگ است.
وی اکو را جزو خانواده فرهنگی ایران دانست و افزود: در حال حاضر در کشورهای عضو اکو 400 میلیون نفر در 10 کشور زندگی میکنند که همه این افراد پیشینه تاریخی، تمدنی و هویت یکسان دارند که این خاستگاه مشترک نشانی از تاریخ یکسان و سرنوشت یکسان این کشورهاست.
ابطحی افزود: اکو درصدد است ظرفیتهای تاریخی و تحولی این کشورها را شناسایی و آنها را به ملتها معرفی کند تا آنکه بدانند بزرگان فرهنگ و ادب جهان خواستگاه آنها از کشورهای عضو اکو است.
قائم مقام و معاون فرهنگی موسسه فرهنگی اکو افزود: در حال حاضر صنعت چاپ در جهان دارای گردش مالی 800 میلیارد دلار است و به عنوان یکی از سودآورترین صنعت های جهان مطرح است.
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