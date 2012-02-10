تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و یکم بهمنماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و دهم فوریه سال 2012 میلادی.
- دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و ذوبآهن اصفهان در مرحله نخست پلیآف لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17:30 جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
- هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار صنعتی خوزستان و نساجی مازندران از گروه "ب" به پایان میرسد.
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار لاتزیو با سسنا آغاز میشود.
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار وولفسبورگ و فرایبورگ آغاز میشود.
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