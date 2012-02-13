چهارمین جشنواره داستان انقلاب رمان برگزیده بزرگسال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره داستان انقلاب برگزیدگان خود را عصر روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در تالار سوره حوزه هنری معرفی کرد.

بنابر آرای هیئت داوران در بخش رمان بزرگسال این دوره از جشنواره هیچ اثری شایسته احراز عنوان برگزیده اول نشد اما رمان «آه با شین» نوشته محمدکاظم مزینانی به عنوان اثر برتر و رمان «سال گرگ» نوشته جواد افهمی به همراه رمان «خنده زار» نوشته محمد محمودی نورآباد به عنوان آثار تقدیری معرفی شدند.

در بخش داستان کوتاه بزرگسال نیز اثر «بازجویی» نوشته ابوذر هدایتی به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. همچنین داستان کوتاه «یک بررسی موشکافانه» نوشته سیده عذرا موسوی به عنوان اثر برتر و داستان کوتاه «طفیلی» نوشته حسینعلی جعفری به عنوان اثر تقدیری معرفی شدند.

در بخش نوجوانان و در قسمت رمان سید حسن حسینی ارسنجانی با نگارش رمان «زندانی کوچک» عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد، همچنین رمان «مرغ هوا» نوشته عزت‌الله الوندی به عنوان اثر برتر و رمان «محله حاجی» نوشته بهناز ضرابی‌زاده به عنوان اثر تقدیری معرفی شدند.

در بخش داستان کوتاه نوجوان نیز مونا اسکندری با داستان کوتاه «قشقرق» عنوان برگزیده این دوره از جشنواره را به خود اختصاص داد و ابوالفضل بصیری با داستان کوتاه «معلم کوچک من»، حائز رتبه برتر و مرضیه فعله‌گری با داستان کوتاه «من و سارا» عنوان اثر تقدیری چهارمین جشنواره داستان انقلاب را کسب کردند.